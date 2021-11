美威州社區遊行 汽車亂入衝撞人群 釀1死逾20人傷

2021/11/22 11:20

〔即時新聞/綜合報導〕美國威斯康辛州的沃基夏市(Waukesha)於當地時間週日傍晚舉行社區遊行活動,但驚傳有車輛衝入遊行路線,導致1死多傷的意外,有影片顯示該輛車還衝擊路障,更有民眾指控休旅車駕駛曾朝車外開槍。

外媒消息指出,威斯康辛州的沃基夏市(Waukesha)於當地時間週日舉行社區遊行活動,大批民眾也在路旁觀看遊行隊伍,但在傍晚近5點時有一輛休旅車竟直接闖入遊行路線,還直接從後方撞擊數位民眾,從網路流傳的影片可看到,大批參與遊行的民眾有如保齡球瓶般被一路撞倒,還有人被車輛直接輾過,看上去十分怵目驚心。有民眾透露,被撞的包含一群9到15歲參與遊行的小女孩。

外媒消息指出,涉案的一輛紅色休旅車,在相關影片中該輛休旅車還撞毀路障,現場警方則朝著這輛車開槍,甚至還有目擊者聲稱,有看到休旅車駕駛朝車外開槍。

據悉,目前傳出包含兒童在內的20多人因被撞擊而受傷,並有1人死亡,確切的傷亡數據仍待確認,美國聯邦調查局也在協助調查。稍晚警方表示已拘捕1人,確切案發起因仍有待確認。目前案發現場被封鎖,警方也呼籲民眾先別靠近。

Graphic video shows a speeding vehicle ram through participants of the Christmas parade in #Waukesha, Wisc. Few details confirmed at this point though the police said they have a person of interest they’re looking into. pic.twitter.com/zKEX1VoC2T