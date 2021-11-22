美威州社區遊行 汽車亂入衝撞人群 釀1死逾20人傷

美國威斯康辛州的沃基夏市（Waukesha）於當地時間週日傍晚舉行社區遊行活動，但驚傳有車輛衝入遊行路線撞擊人群，導致1死多傷。（圖擷自推特，本報合成）

2021/11/22 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州的沃基夏市（Waukesha）於當地時間週日傍晚舉行社區遊行活動，但驚傳有車輛衝入遊行路線，導致1死多傷的意外，有影片顯示該輛車還衝擊路障，更有民眾指控休旅車駕駛曾朝車外開槍。

外媒消息指出，威斯康辛州的沃基夏市（Waukesha）於當地時間週日舉行社區遊行活動，大批民眾也在路旁觀看遊行隊伍，但在傍晚近5點時有一輛休旅車竟直接闖入遊行路線，還直接從後方撞擊數位民眾，從網路流傳的影片可看到，大批參與遊行的民眾有如保齡球瓶般被一路撞倒，還有人被車輛直接輾過，看上去十分怵目驚心。有民眾透露，被撞的包含一群9到15歲參與遊行的小女孩。

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外媒消息指出，涉案的一輛紅色休旅車，在相關影片中該輛休旅車還撞毀路障，現場警方則朝著這輛車開槍，甚至還有目擊者聲稱，有看到休旅車駕駛朝車外開槍。

據悉，目前傳出包含兒童在內的20多人因被撞擊而受傷，並有1人死亡，確切的傷亡數據仍待確認，美國聯邦調查局也在協助調查。稍晚警方表示已拘捕1人，確切案發起因仍有待確認。目前案發現場被封鎖，警方也呼籲民眾先別靠近。

Graphic video shows a speeding vehicle ram through participants of the Christmas parade in #Waukesha, Wisc. Few details confirmed at this point though the police said they have a person of interest they’re looking into. pic.twitter.com/zKEX1VoC2T — Andy Ngô ????️‍???? （@MrAndyNgo） November 22, 2021

BREAKING: First video of a red Ford Escape breaking through barriers after mowing down parade goers and firing rifle into crowd in Waukesha, WI pic.twitter.com/QHDi2fsKDz — David Kimball （@wxandnews） November 21, 2021

消息指出，涉案的一輛紅色休旅車，在相關影片中該輛休旅車還撞毀路障，現場警方則朝著這輛車開槍。（圖擷自推特）

美國威斯康辛州的沃基夏市驚傳有車輛衝撞人群，目前傳出包含兒童在內的20多人因被撞擊而受傷，並有1人死亡，確切的傷亡數據仍待確認。（美聯社）

美國威斯康辛州的沃基夏市驚傳有車輛衝撞人群，目前傳出包含兒童在內的20多人因被撞擊而受傷，並有1人死亡，確切的傷亡數據仍待確認。目前案發現場被封鎖，警方呼籲民眾先別靠近。（路透）

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