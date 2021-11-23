國際奧會替中國漂白 網友痛批無恥 官員應下台

國際奧委會主席巴赫與彭帥視訊通話，聲稱彭帥安全無虞，引發外界強烈撻伐，網友痛批IOC已成為中國官方機構。（路透）

2021/11/23 06:15

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國網球女將彭帥指控遭前中國國務院副總理張高麗性侵後神隱一段時日，近日中國官方喉舌不斷釋放彭帥「安好」的照片和影片，企圖平息國際社會的普遍質疑。向來聲稱不介入政治的國際奧林匹克委員會（IOC），21日突然發佈IOC主席巴赫與彭帥視訊通話的聲明，聲稱彭帥說自己安全無虞，並希望隱私獲得尊重，引發外界強烈撻伐，網友痛批IOC已成為中國官方機構。

美國之音（VOA）中文網報導，在國際奧會「運動員365」（Athlete365）官方推特上數以百計的留言中，許多網友指責IOC的行為「無恥」、「令人厭惡」。網友說，IOC知道彭帥事件導致國際社會對2022年北京冬季奧運會的疑慮加深，將導致更多人加入抵制，因此急於配合北京漂白，還有網友要求IOC官員下台。

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國際奧會的聲明雖然證實彭帥目前還活著，卻完全沒有提及任何有關前副總理張高麗性侵彭帥及不倫關係的指控，外界從聲明中也無法看出巴赫等人是否在視訊通話過程中曾詢問此事，或者詢問彭帥是否能在不受當局控制的情況下自由行使個人意願。

「人權觀察組織」（HRW）中國研究員王亞秋留言說，此舉是另一層次的「令人不安」；國際奧會如今在中國政府的強迫失蹤、脅迫和宣傳機制中扮演積極角色。「國際特赦組織」中國研究員阿卡德（Alkan Akad）也警告，IOC正進入「危險水域」，國際奧會應該非常小心不能涉及為任何可能違反人權的行為漂白。

美聯社報導，這是國際奧會今年第二次因為舉辦奧運會而受到關注。由於對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行的疑慮，許多人希望國際奧會取消在東京舉行的夏季奧運會。批評者指出，國際奧會對舉辦奧運會有著濃厚興趣，因為它有91％的收入來自贊助商和出售奧運會轉播權。

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