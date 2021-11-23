中方搬演「彭帥平安」大戲 國際不買帳

中國網球女將彭帥21日和在瑞士洛桑的國際奧委會主席巴赫（左）視訊通話。但彭帥人身安全仍遭外界質疑。（路透）

2021/11/23 05:30

ＷＴＡ︰無法證明彭對外發言「不受審查與脅迫」

〔編譯茅毅、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕中國網球女將彭帥自述曾和已婚的中國國務院前副總理張高麗交往與發生性關係後，隨即疑似「被消失」，引發美國、歐洲國家、日本政府和體壇人士高度關切。中國政府除了嚴格管制彭帥的相關訊息流通，同時也藉由一些「表演」片段，企圖向國際社會證明她「安好」，最新發展是彭帥二十一日與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）視訊通話，聲稱自己「安全無恙」，但世界女子職業網球協會（WTA）二十二日仍表明，這仍無法減輕或解答彭帥人身安全，以及她能否在不受審查與脅迫下對外發言的疑慮。

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歐議會副議長 質疑彭能否自由表達

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）二十二日也透過推特，質疑彭帥是否能自由表達，認為影片並未解答各方疑問。畢爾推文還強調，人權是二○二二年北京冬奧的必要條件。

彭帥和巴赫、國際奧會運動員委員會（IOC AC）主席特霍（Emma Terho）及中國籍IOC委員、中國網球協會前副主席李玲蔚視訊通話三十分鐘。IOC聲明，彭帥感謝IOC對她是否安好的關切，但希望外界尊重其隱私，「這是她現在寧可花時間與朋友及家人共度的原因」。不過彭帥仍將繼續投入其熱愛的網球運動。巴赫還邀彭帥在他明年一月前往北京時聚餐，特霍及李玲蔚作陪，而彭對此「欣然接受」。

中國外交部發言人趙立堅二十二日也說，彭近期參與公開活動。這是中國外交部首次針對彭帥事件做出回應。

儘管彭帥再次「被現身」，或許部分減輕對於她人身安危的最壞猜測，卻未能平息對她人身自由的關切，以及對於她性侵指控展開全面調查的呼籲。「人權觀察組織」（HRW）中國部高級研究員王松蓮指出，外界看到的是受到國家控制的說法，只有政府及其媒體能產製和發佈彭的消息；中國過去就會讓失蹤的人拍攝影片，證明他們沒受到傷害，事實上卻正好相反，「這些紀錄使我們擔憂她的安危」。

人權律師批國際奧會「中國幫手」

另一名HRW中國部研究員王亞秋則批評，IOC與彭帥進行通話，儼然淪為扮演散播「中國對外宣傳大佈局」（大外宣）的角色。紐西蘭坎特布里大學（Canterbury University）教授布雷迪（Anne-Marie Brady）也以「此地無銀三百兩」形容IOC與彭帥視訊通話的做法。旅美中國人權律師滕彪認為，IOC「已淪為中國政府幫手」，「配合北京做一個表演」，IOC的角色「不中立，完全站在中國政府這邊」。

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