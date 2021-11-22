聲援彭帥籲抵制北京冬奧 坎特：金牌不值得你把原則賣給中共！

NBA塞爾提克中鋒坎特聲援彭帥，呼籲運動員抵制北京冬奧。（法新社）

2021/11/22 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕國際間持續關注中國女網名將彭帥安危，體育界不少知名人物相繼聲援，力挺人權、痛批中國的NBA塞爾提克隊中鋒坎特（Enes Kanter）20日更直接投書美媒《華爾街日報》，呼籲運動員為了彭帥抵制北京冬奧。

近期不斷發表挺台抗中、支持人權的坎特，20日投書《華爾街日報》 ，直指過去數十年來，西方世界的運動員、名人、企業都對中國欺壓人權的行為默不作聲，藉著這次國際關注的彭帥事件，體育界必須覺醒，帶頭疾呼各界「威權的中國政府從來就不是『朋友』，而是一個殘暴的獨裁政權，不僅將其強大的經濟力量『武器化』，更威逼人民甚至他國在意識形態和政治上讓步」。

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坎特認為，運動員可以幫助這個世界走向一個更安全和自由的世界，而歷史上不少知名運動員也證明了「一切皆有可能」，例如NBA傳奇球星羅素（Bill Russell）就曾站出來反對種族歧視；拳王阿里也曾挺身抗議越戰；網球名將艾許（Arthur Ashe）也曾公開反對南非的種族隔離制度，這些人都運用了自身的知名度，替「被沉默」的人發聲，現在的人也應該向這些運動員看齊。

另外，坎特也痛批國際奧會對於彭帥事件的言論「令人震驚地」與中國官媒同調，其實這不意外，因為國際奧會多年來都選擇無視北京侵犯人權的行徑；身為關心人權和正義的運動員，必須一同向國際奧會施壓，堅決抵制2022北京冬奧，將冬奧場地移師他地，霸氣表示「所有的金牌都不值得你把價值觀和原則賣給中國共產黨」！

國際奧會21日發聲名宣稱，主席巴赫（Thomas Bach）已與彭帥視訊通話了30分鐘，『確認』其人身安全，但質疑聲浪不斷，甚至有人痛斥國際奧會成為「中國的幫手」。

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