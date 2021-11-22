為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    紐約地鐵驚傳隨機殺人！男乘客遭利刃刺脖亡 警公布兇嫌影像

    美國紐約地鐵驚傳隨機刺殺案，21日深夜有名男子持刀刺進1名乘客的脖子，導致該名乘客大量失血死亡。（圖擷取自紐約市警察局推特）

    美國紐約地鐵驚傳隨機刺殺案，21日深夜有名男子持刀刺進1名乘客的脖子，導致該名乘客大量失血死亡。（圖擷取自紐約市警察局推特）

    2021/11/22 15:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約地鐵驚傳隨機刺殺案，21日深夜有名男子持刀刺進1名乘客的脖子，導致該名乘客大量失血死亡。紐約警方目前已公布兇手影像，希望大眾提供嫌犯相關線索。

    綜合外媒報導，曼哈頓中城34街-賓州車站（34th Street-Penn Station），21日深夜12點發生隨機刺殺案。當時1名戴著黑色口罩，頭戴白色棒球帽，身穿格紋連帽上衣，皮膚黝黑的男子，在一輛北上列車中，持刀朝著32歲乘客羅尼（Akeem Loney）的脖子狂刺，由於當時羅尼正坐在位子上打盹，因此沒有第一時間發現有人靠近。

    羅尼被緊急送醫後，仍回天乏術，而嫌犯當時作案完後立刻逃離現場，目前警方已公布相關監視器畫面，呼籲大眾協助緝凶。有消息人士指出，羅尼雖是街友，但目前正在積極振作中，同時他也在當地的市民足球隊中非常有名，幾乎沒有犯罪紀錄，「這太瘋狂了，羅尼只是坐個地鐵，這真的很可怕」。

    根據統計，近年來紐約地鐵犯罪案不斷增加，自11月8日至14日間，和去年同期相比，交通犯罪案件提升了140％。對此，當地警方數據顯示，今年到目前為止的重罪襲擊事件，比去年增加了30％，則件數從307件增加到399件。

    美國紐約地鐵驚傳隨機刺殺案，21日半夜有名男子持刀刺進1名乘客的脖子，導致該名乘客大量失血死亡。（圖擷取自紐約市警察局推特）

    美國紐約地鐵驚傳隨機刺殺案，21日半夜有名男子持刀刺進1名乘客的脖子，導致該名乘客大量失血死亡。（圖擷取自紐約市警察局推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    乘客癲癇暈眩墜軌！勇警跳下月台救人 下一刻列車驚險駛過
    2021/08/22 23:03

    乘客癲癇暈眩墜軌！勇警跳下月台救人 下一刻列車驚險駛過
    可怕！ 紐約警遭持刀兇嫌插入後腦
    2021/06/16 13:12

    可怕！ 紐約警遭持刀兇嫌插入後腦

    東元連獲企業永續獎、道瓊永續指數肯定
    紐約地鐵上最萌的風景！ 柯基甜笑陪主人通勤融化旅客
    2020/05/22 18:30

    紐約地鐵上最萌的風景！ 柯基甜笑陪主人通勤融化旅客
    搭地鐵補眠怕過站 美國男戴「叫醒我」LED燈帽
    2019/04/27 22:24

    搭地鐵補眠怕過站 美國男戴「叫醒我」LED燈帽

    豪華性能車新焦點！Q50 300GT魅力無限
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播