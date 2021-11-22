紐約地鐵驚傳隨機殺人！男乘客遭利刃刺脖亡 警公布兇嫌影像

美國紐約地鐵驚傳隨機刺殺案，21日深夜有名男子持刀刺進1名乘客的脖子，導致該名乘客大量失血死亡。（圖擷取自紐約市警察局推特）

2021/11/22 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約地鐵驚傳隨機刺殺案，21日深夜有名男子持刀刺進1名乘客的脖子，導致該名乘客大量失血死亡。紐約警方目前已公布兇手影像，希望大眾提供嫌犯相關線索。

綜合外媒報導，曼哈頓中城34街-賓州車站（34th Street-Penn Station），21日深夜12點發生隨機刺殺案。當時1名戴著黑色口罩，頭戴白色棒球帽，身穿格紋連帽上衣，皮膚黝黑的男子，在一輛北上列車中，持刀朝著32歲乘客羅尼（Akeem Loney）的脖子狂刺，由於當時羅尼正坐在位子上打盹，因此沒有第一時間發現有人靠近。

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羅尼被緊急送醫後，仍回天乏術，而嫌犯當時作案完後立刻逃離現場，目前警方已公布相關監視器畫面，呼籲大眾協助緝凶。有消息人士指出，羅尼雖是街友，但目前正在積極振作中，同時他也在當地的市民足球隊中非常有名，幾乎沒有犯罪紀錄，「這太瘋狂了，羅尼只是坐個地鐵，這真的很可怕」。

根據統計，近年來紐約地鐵犯罪案不斷增加，自11月8日至14日間，和去年同期相比，交通犯罪案件提升了140％。對此，當地警方數據顯示，今年到目前為止的重罪襲擊事件，比去年增加了30％，則件數從307件增加到399件。

美國紐約地鐵驚傳隨機刺殺案，21日半夜有名男子持刀刺進1名乘客的脖子，導致該名乘客大量失血死亡。（圖擷取自紐約市警察局推特）

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