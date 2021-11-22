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    軍情動態》5國艦艇軍容壯盛 「美日澳德加」舉行海軍聯合軍演

    美國、日本、澳洲、加拿大及德國5國海軍皆參與了此次「ANNUALEX2021」軍演。（圖擷取自美軍太平洋艦隊官網）

    美國、日本、澳洲、加拿大及德國5國海軍皆參與了此次「ANNUALEX2021」軍演。（圖擷取自美軍太平洋艦隊官網）

    2021/11/22 08:21

    〔即時新聞／綜合報導〕由日本主辦的「ANNUALEX」年度聯合軍演於21日起在菲律賓海舉行，包括美國、日本、澳洲、加拿大及德國5國海軍皆參與了此次「ANNUALEX2021」軍演，5國海軍將在軍演中強化合作戰力，同時德國海軍此次參加「ANNUALEX2021」軍演，也是20年來首次參與印太地區海上演習。

    美國太平洋艦隊發布新聞稿指出，5國海軍將在菲律賓海針對多個項目進行合作，包括通信戰術演練、反潛作戰、空戰演練、海上補給、跨艦甲板飛行演練及海上攔截演習。「ANNUALEX2021」聯合軍演預計將從21日開始舉行至30為止。

    「ANNUALEX」是由日本海上自衛隊主辦的軍演，邀請世界各地海軍參加此活動，增強彼此之間的合作關係並進行交流。參與軍演的海軍部隊將在複雜的海上環境中作戰，透過海面及空中的綜合作戰演練，進一步提升在印太地區的海上優勢。

    此次「ANNUALEX2021」聯合軍演適逢德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」（FGS Bayern F-217）訪問亞洲，此次也是德國海軍20年來首度在印太地區參與軍演。德國海軍司令舍恩巴赫中將（Kay-Achim Schönbach）表示，德國海軍將透過與地區盟友進行更深入的防務合作，來加強對印太地區的承諾，未來將力求每兩年向印太地區派遣德國護衛艦及補給艦。

    美軍驅逐艦及海上自衛隊護衛艦在航空母艦「卡爾文森號」後方編隊航行。（圖擷取自美軍太平洋艦隊官網）

    美軍驅逐艦及海上自衛隊護衛艦在航空母艦「卡爾文森號」後方編隊航行。（圖擷取自美軍太平洋艦隊官網）

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