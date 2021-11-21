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    氣炸！ 辣妹「清涼私密照」被男店員看光 搶手機竟被抓傷

    英國1名26歲女子近日拿iPhone手機維修，未料前往店家取回手機時，竟發現男店員偷滑她的手機，並直盯著自己穿著比基尼的清涼照，隨後她伸手阻止卻被男子抓傷手臂，被迫只能報警求助。iPhone示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    英國1名26歲女子近日拿iPhone手機維修，未料前往店家取回手機時，竟發現男店員偷滑她的手機，並直盯著自己穿著比基尼的清涼照，隨後她伸手阻止卻被男子抓傷手臂，被迫只能報警求助。iPhone示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    2021/11/21 14:58

    〔即時新聞／綜合報導〕英國1名26歲女子近日拿iPhone手機維修，未料前往店家取回手機時，竟發現男店員偷滑她的手機，並直盯著自己穿著比基尼的清涼照，隨後她伸手阻止卻被男子抓傷手臂，被迫只能報警求助，消息曝光後，引起外界關注。

    綜合外媒報導，事件本月13日發生在伍斯特郡（Worcester），26歲女子強森（Louise Johnson）日前因摔壞iPhone手機螢幕，送去當地1間商店「手機醫生」（Mobile Doctor）維修，當日前往取回手機時，她卻發現男店員趁他人不注意時，偷看自己手機相簿的「私密照片」，當她伸手搶手機卻被對方阻止，甚至還抓傷她的手臂，她憤而報警尋求協助。

    強森提到，男店員偷看的那些照片，是她穿著比基尼或內衣的私密照片，「這些是我拍給男友看的，不曾發送給別人，我認為受到他人侵犯」。

    報導指出，警方調閱監視器畫面，發現這名男店員花費約15分鐘在看強森的「私密照片」，不過因他未下載或分享這些照片，因此無法逮捕對方；強森怒說，「聽聞這名男店員任意看我得照片，卻不會受到法律制裁，讓我非常驚訝」。

    維修店家「手機醫生」的經理對此回應，對於強森感到相當抱歉，這名男店員目前已被解雇，我方承諾未來不會再發生員工偷窺事件。

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