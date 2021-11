氣炸！ 辣妹「清涼私密照」被男店員看光 搶手機竟被抓傷

2021/11/21 14:58

〔即時新聞/綜合報導〕英國1名26歲女子近日拿iPhone手機維修,未料前往店家取回手機時,竟發現男店員偷滑她的手機,並直盯著自己穿著比基尼的清涼照,隨後她伸手阻止卻被男子抓傷手臂,被迫只能報警求助,消息曝光後,引起外界關注。

綜合外媒報導,事件本月13日發生在伍斯特郡(Worcester),26歲女子強森(Louise Johnson)日前因摔壞iPhone手機螢幕,送去當地1間商店「手機醫生」(Mobile Doctor)維修,當日前往取回手機時,她卻發現男店員趁他人不注意時,偷看自己手機相簿的「私密照片」,當她伸手搶手機卻被對方阻止,甚至還抓傷她的手臂,她憤而報警尋求協助。

強森提到,男店員偷看的那些照片,是她穿著比基尼或內衣的私密照片,「這些是我拍給男友看的,不曾發送給別人,我認為受到他人侵犯」。

報導指出,警方調閱監視器畫面,發現這名男店員花費約15分鐘在看強森的「私密照片」,不過因他未下載或分享這些照片,因此無法逮捕對方;強森怒說,「聽聞這名男店員任意看我得照片,卻不會受到法律制裁,讓我非常驚訝」。

維修店家「手機醫生」的經理對此回應,對於強森感到相當抱歉,這名男店員目前已被解雇,我方承諾未來不會再發生員工偷窺事件。

