俄羅斯彼爾姆大學槍擊案 學生逃命急跳樓影片曝光

2021/09/21 15:08

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯彼爾姆國立大學(Perm State University)昨日(20)發生一起8死24傷的校園槍擊事件。有人在社群平台上傳影片曝光,案發當時場面非常混亂,甚至有許多學生急得從2樓窗戶「跳樓逃命」,畫面十分驚險。

昨日(20)離俄羅斯首都莫斯科以東約1100公里的西部城市彼爾姆國立大學,有名18歲該校學生持槍進行無差別攻擊,造成8死24傷的悲劇。而有網友將當時驚險畫面記錄下來上傳至Twitter,從影片可見,案發建築物有許多人跳窗逃生,在最後甚至傳出陣陣槍響、尖叫聲四起,畫面十分驚險。

請繼續往下閱讀...

據了解,事發當時教室裡大約有60人,教室內的人除了把門關上以外,還用椅子堵住。而該校發言人先前指出,18歲槍手在犯案後被擊斃,不過後來更正說法,稱已被警方拘捕。

目前警方正在調查犯案動機,不過目前嫌犯宣稱此行動僅出於仇恨,與政治或宗教等因素無關。

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05