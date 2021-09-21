俄羅斯彼爾姆大學槍擊案 學生逃命急跳樓影片曝光

俄羅斯彼爾姆國立大學（Perm State University）昨日（20）發生重大校園槍擊案，許多學生驚恐逃生。（法新社）

2021/09/21 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯彼爾姆國立大學（Perm State University）昨日（20）發生一起8死24傷的校園槍擊事件。有人在社群平台上傳影片曝光，案發當時場面非常混亂，甚至有許多學生急得從2樓窗戶「跳樓逃命」，畫面十分驚險。

昨日（20）離俄羅斯首都莫斯科以東約1100公里的西部城市彼爾姆國立大學，有名18歲該校學生持槍進行無差別攻擊，造成8死24傷的悲劇。而有網友將當時驚險畫面記錄下來上傳至Twitter，從影片可見，案發建築物有許多人跳窗逃生，在最後甚至傳出陣陣槍響、尖叫聲四起，畫面十分驚險。

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據了解，事發當時教室裡大約有60人，教室內的人除了把門關上以外，還用椅子堵住。而該校發言人先前指出，18歲槍手在犯案後被擊斃，不過後來更正說法，稱已被警方拘捕。

目前警方正在調查犯案動機，不過目前嫌犯宣稱此行動僅出於仇恨，與政治或宗教等因素無關。

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05 — Mike Eckel （@Mike_Eckel） September 20, 2021

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