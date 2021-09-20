俄羅斯彼爾姆大學槍擊案8死多人傷 兇嫌為18歲在校生

執法人員在槍手開火後進入校園。（路透）

2021/09/20 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯彼爾姆國立大學（Perm State University）今（20）日發生重大校園槍擊案，造成至少8人死亡與多人受傷。槍手身分經調查後確認為該校學生，目前正在醫院接受治療。

《路透》報導，根據網路上流傳的影片顯示，有一名疑似手持槍械的黑衣人當時正大搖大擺的在校園裡行走；一名學生向《路透》表示，事發當時教室裡大約有60人，他們除了把門關上以外，還用椅子堵住。

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另一則影片則顯示，有不少學生跳窗逃到校舍的另一側。

該校發言人先前指出，槍手在犯案後被擊斃，不過後來更正說法，稱已被警方拘捕。

據當地媒體指出，這名槍手年僅18歲，他曾上傳一張自己身戴頭盔且手持步槍的照片，他還在自己的社交媒體帳戶上表示，「這件事情我想很久了。在經過了許多年後，我了解現在該去完成我想做的事。」

他還表示，他這麼做只是出於仇恨，與政治或宗教等因素無關。

俄羅斯對於槍枝的管制相當嚴格，不過俄羅斯公民在滿足某些條件後便可購買，用途通常為自衛、狩獵或是體育競賽。

At least five people are dead and six others have been injured in a shooting at Perm State University in Russia.



The shooter was a student at the university and was killed, according to a Russian investigative committee pic.twitter.com/xhRkwwFTGe — TRT World （@trtworld） September 20, 2021

This is how students jumped out of windows to escape a school shooting at Perm State University in Russia pic.twitter.com/NiV6i1IZWK — TRT World （@trtworld） September 20, 2021

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