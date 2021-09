俄羅斯彼爾姆大學槍擊案8死多人傷 兇嫌為18歲在校生

2021/09/20 19:01

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯彼爾姆國立大學(Perm State University)今(20)日發生重大校園槍擊案,造成至少8人死亡與多人受傷。槍手身分經調查後確認為該校學生,目前正在醫院接受治療。

《路透》報導,根據網路上流傳的影片顯示,有一名疑似手持槍械的黑衣人當時正大搖大擺的在校園裡行走;一名學生向《路透》表示,事發當時教室裡大約有60人,他們除了把門關上以外,還用椅子堵住。

請繼續往下閱讀...

另一則影片則顯示,有不少學生跳窗逃到校舍的另一側。

該校發言人先前指出,槍手在犯案後被擊斃,不過後來更正說法,稱已被警方拘捕。

據當地媒體指出,這名槍手年僅18歲,他曾上傳一張自己身戴頭盔且手持步槍的照片,他還在自己的社交媒體帳戶上表示,「這件事情我想很久了。在經過了許多年後,我了解現在該去完成我想做的事。」

他還表示,他這麼做只是出於仇恨,與政治或宗教等因素無關。

俄羅斯對於槍枝的管制相當嚴格,不過俄羅斯公民在滿足某些條件後便可購買,用途通常為自衛、狩獵或是體育競賽。

At least five people are dead and six others have been injured in a shooting at Perm State University in Russia.



The shooter was a student at the university and was killed, according to a Russian investigative committee pic.twitter.com/xhRkwwFTGe