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    中國網紅翻唱黃梅調遭小粉紅出征 挨轟搔首弄姿、侮辱國粹

    以一首《學貓叫》爆紅、在抖音上有超過600萬粉絲的中國網紅「小潘潘」潘柚彤（見圖），近日因一首改編的黃梅戲，竟遭到央視帶頭批評，小潘潘被質疑用流行的唱法來詮釋是侮辱國粹，並因此遭到小粉紅出征。（圖擷自微博）

    以一首《學貓叫》爆紅、在抖音上有超過600萬粉絲的中國網紅「小潘潘」潘柚彤（見圖），近日因一首改編的黃梅戲，竟遭到央視帶頭批評，小潘潘被質疑用流行的唱法來詮釋是侮辱國粹，並因此遭到小粉紅出征。（圖擷自微博）

    2021/09/21 07:16

    〔即時新聞／綜合報導〕以一首《學貓叫》爆紅、在抖音上有超過600萬粉絲的中國網紅「小潘潘」潘柚彤，近日因一首改編的黃梅調（黃梅戲），竟遭到央視帶頭批評，小潘潘被質疑用流行的唱法來詮釋是侮辱國粹，並因此遭到小粉紅出征，後來小潘潘刪除原本的影片並重新翻唱，並藉此對外致歉，才逃過一劫。

    「小潘潘」潘柚彤於2018年因一首《學貓叫》爆紅，但近日她被翻出曾在抖音上翻唱了一段黃梅戲片段《女駙馬》，並遭外界砲轟翻唱的版本破壞了傳統戲曲的唱法，批她搔首弄姿、侮辱國粹，中國官媒央視更PO出原版片段做對比，引發更多網友借題發揮，批評小潘潘對傳統曲藝不尊重，為了流量胡亂改編、「丟臉丟到國外」等。

    據悉，《女駙馬》原本是講述馮素珍與李兆廷自幼相愛，婚後因家境敗落被逼退婚，之後素珍進京應試，在中狀元後被招駙馬，於洞房之夜告知公主實情，在皇帝赦免後馮李終成眷屬的故事。小潘潘的翻唱版本因此被質疑「輕浮挑逗」、胡亂篡改經典傳統文化，是對傳統文化的侮辱，部分傳統戲劇演員也紛紛出聲抨擊。

    後續小潘潘將原本的翻唱影片下架並發文道歉，並與黃梅戲表演藝術家吳瓊一起直播，由吳瓊教唱後，再重新上傳新的翻唱版本，小潘潘也發文致歉，並稱自己當初第一次接觸戲曲，在歌曲詮釋上沒有考慮到故事背景，導致情感導向有偏差，承諾日後會更加深入了解歌曲背景。雖然批評聲浪因此稍微平息，但仍有部分網友仍不領情，持續砲轟「你別唱了！」

    「小潘潘」潘柚彤近日被翻出曾在抖音上翻唱了一段黃梅戲片段《女駙馬》，並遭外界砲轟翻唱的版本破壞了傳統戲曲的唱法，批她搔首弄姿、侮辱國粹。（圖擷自網路）

    「小潘潘」潘柚彤近日被翻出曾在抖音上翻唱了一段黃梅戲片段《女駙馬》，並遭外界砲轟翻唱的版本破壞了傳統戲曲的唱法，批她搔首弄姿、侮辱國粹。（圖擷自網路）

    中國網紅「小潘潘」潘柚彤2018年以一首《學貓叫》爆紅、在抖音上有超過600萬粉絲。（圖擷自網路）

    中國網紅「小潘潘」潘柚彤2018年以一首《學貓叫》爆紅、在抖音上有超過600萬粉絲。（圖擷自網路）

    後續小潘潘將原本的翻唱影片下架並發文道歉，並與黃梅戲表演藝術家吳瓊一起直播，由吳瓊教唱後，再重新上傳新的翻唱版本。（圖擷自網路）

    後續小潘潘將原本的翻唱影片下架並發文道歉，並與黃梅戲表演藝術家吳瓊一起直播，由吳瓊教唱後，再重新上傳新的翻唱版本。（圖擷自網路）

    小潘潘發文致歉，稱自己當初第一次接觸戲曲，在歌曲詮釋上沒有考慮到故事背景，導致情感導向有偏差。（圖擷自網路）

    小潘潘發文致歉，稱自己當初第一次接觸戲曲，在歌曲詮釋上沒有考慮到故事背景，導致情感導向有偏差。（圖擷自網路）

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