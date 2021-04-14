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    中國正妹網紅遭爆約砲多人 與男友同居還劈腿富二代訂婚

    中國正妹網紅項思醒近期與富二代訂婚，卻遭張姓男友爆料指項思醒與自己同居2年半還沒分手，期間出軌多人。（圖翻攝自微博）

    中國正妹網紅項思醒近期與富二代訂婚，卻遭張姓男友爆料指項思醒與自己同居2年半還沒分手，期間出軌多人。（圖翻攝自微博）

    2021/04/14 20:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國正妹網紅項思醒近期與富二代訂婚，卻遭張姓男友爆料指項思醒與自己同居2年半，根本就沒分手，同時還出軌多人，女友訂婚自己也是被朋友通知才知道。爆料消息瞬間在網路上炸鍋，網友紛紛嘲諷項思醒是「高端玩家」；對此項思醒則發聲明宣稱所有造謠詆毀內容不屬實。

    綜合中媒報導，正妹網紅項思醒上月20日在浙江台州方遠大飯店與徐姓富二代訂婚。本月13日，一名微博主「時代尖兵」 分享項思醒男友張科峰日前PO出的長文，控訴項思醒約砲多人，瞞著男友與富二代訂婚，男友得知後到訂婚現場鬧場，項思醒的家人還將男友送到警局等等，不給被帶綠帽的男方一個清楚交代。

    據悉，張科峰在杭州網紅服飾圈小有名氣，雖然白手起家但現在也闖出成就。張科峰聲稱，自己2018年10月15日開始和項思醒交往，對她百般寵愛，動用自己事業上所有資源將項思醒捧紅，光是在淘寶和抖音上就為她投入超過200萬元人民幣（約882萬元新台幣）。

    張科峰表示，自己與項思醒同居2年半，也見過對方父母，然而上月20日，張科峰友人發現項思醒的訂婚照片，得知後的張科峰馬上打電話給項思醒，但女方卻謊稱「是在給朋友當伴娘」，信不過的張科峰立刻動身從杭州趕到台州的宴客會場打算當面質問，卻被項女親友阻撓，最後被送到警局。

    事後張科峰發現，原來項思醒去年5月就被父母安排去相親，之後項思醒便腳踏兩條船。不僅如此，項思醒還跟其他男人周旋曖昧，甚至上床發生關係。

    爆料消息一出，隨即引起熱議，不少網友圍剿咒罵項思醒。對此項思醒在微博上發聲明表示，「最近傳播的造謠詆毀我的內容，全部都不屬實！發布消息的惡畜已被警方逮捕控制！若再有罔顧事實的傳播者或詆毀者，我將維權到底！」

    項思醒上月20日與富二代訂婚，張姓男友事後發長文爆料，近日在網路上炸鍋。（圖翻攝自微博）

    項思醒上月20日與富二代訂婚，張姓男友事後發長文爆料，近日在網路上炸鍋。（圖翻攝自微博）

    項思醒日前發聲明怒斥相關指控不屬實，還痛罵前男友是「惡畜」。（圖擷取自「醒醒or」微博）

    項思醒日前發聲明怒斥相關指控不屬實，還痛罵前男友是「惡畜」。（圖擷取自「醒醒or」微博）

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