中國官方力捧！ 美國網紅郭杰瑞讚中抗疫自爆遭斥「走狗」

中國官方力捧的美國「公民記者」郭杰瑞 。（影片擷圖）

2021/04/20 21:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國官方力捧的美國網紅郭杰瑞（Jerry Kowal）在中國影音平台「BiliBili（B站）擁有600多萬粉絲，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來，他獲中國中央電視台邀請，以「公民記者」連線直播美國疫情並於央視播出，獲得不少中國觀眾迴響。近日他自爆，「我誇了中國抗疫成果，美國媒體說我是走狗」。

郭杰瑞過去的影片多分享美食、旅遊，或中西文化差異。但去年初疫情爆發以來，他變身公民記者，背著雙肩包、戴上N95口罩，手持自拍棒，拍攝家鄉紐約的最新疫情狀況，還開始涉足一些政治話題，批評美國的防疫組織鬆散，讚美中國的舉國體制之優，還為央視新聞主持多場直播節目，一系列「大內宣」，共帶來超過15億瀏覽量。

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他對中國的讚揚登上了《人民網》 ：「美國小哥吐槽美國防疫啥也沒做：中國給了我們時間，可我們搞砸了。」這篇文章熱搜詞，在微博上至少有2.1億次閱讀量。

《解放日報》旗下新媒體平台《上觀新聞》日前刊出郭杰瑞的專訪，提到去年4月22日《紐約時報》一篇文章點名郭杰瑞。文章寫道：「他的影片使他獲得了在央視一段長達50分鐘的出鏡，談論紐約中央公園的野戰醫院和防疫物資短缺。」郭杰瑞說，有人認為他被「洗腦」了，還有人認為他對中國感興趣，是走狗。

中國政府因隱匿武漢肺炎疫情，讓全球錯失防疫時機，導致疫情在全球擴散，面對外界撻伐，中國沒有自我檢討，不僅強化大外宣試圖「甩鍋」（撇責），還透過捧紅美國 YouTuber， 以達維穩效果並，塑造人民的愛國心。

研究中國政治宣傳的法國居斯塔夫‧艾菲爾大學（Gustave Eiffel University）講師黃釗告訴《自由亞洲電台》， 中國官媒這種「美國小哥吐槽」的下標模式，是中國在輿論戰中常用的語言公式：「褒中國」、「貶外國」。

他指出：「訊息是碎片化的，碎片化的訊息只能表現出事件的一小方面，但透過對這一小方面進行渲染，不斷放大，就掩蓋了事情的原委或真實的面貌，引導輿論朝向我們想要的方向發展。」

黃釗表示， 雖然中西方都會使用類似的政治宣傳技巧，但是中國訊息生產過程的權力高度集中，沒有獨立媒體的糾錯機制、高度言論審查，加上防火牆系統，給中共這類的政治宣傳操作提供一個「無憂的屏障」。

郭杰瑞除了製作帶有中英文字幕的美國疫區觀察短片，還為中國央視新聞主持了多場直播節目。（中國央視畫面擷圖）

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