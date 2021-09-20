豪華包裝天價月餅送給誰？ 陸媒：流向官員餐桌

中國當局近年打貪並整頓官場奢華送禮等風氣，但官媒新華網調查發現，今年中秋市面上仍有許多價格高貴、包裝繁複不環保的月餅禮盒。（圖擷取自上海半島酒店微博）

2021/09/20 16:34

〔中央社〕中國當局近年打貪並整頓官場奢華送禮等風氣，但官媒新華網調查發現，今年中秋市面上仍有許多價格高貴、包裝繁複不環保的月餅禮盒，這些天價月餅多半用來送禮，其中不少流向官員的餐桌。

新華網報導，中共當局自2012年底提出「厲行勤儉節約，嚴格遵守廉潔從政有關規定」等「八項規定」以來，月餅消費逐漸回歸理性，但在五星級酒店、電商平台、煙酒商店等場合，月餅卻因「名和利」而變了味。

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例如上海半島酒店今年中秋推出一款人民幣1688元（約合新台幣7300元）的月餅禮盒，內含8個口味頗不尋常的月餅。銷售人員說，該款月餅選用30年的陳釀茅台，只限量發售100盒，目前已售罄。

此外，網上也不乏售價上千元的月餅禮盒，例如一款售價2888元的月餅，盒內有8個口味，分別為魚翅、海參、鮑魚、燕窩，另外含6罐冬蟲夏草、鹿茸片、鐵皮石斛等滋補品。

除了價格昂貴，不少銷售人員介紹月餅禮盒時都強調包裝的「高大上」、「送人拿得出手，有面子」。

據報導，山西太原長風商務區一家五星級酒店有一款價位588元、內含6個月餅和茶葉茶具、包裝了6層的禮盒，第一層包裝是紙質手提包裝袋，第二層是個圓柱形盒子，第三層是金屬鳥籠形狀架子，第四層是兩個圓盒子，第五層包裝是金屬盒子，最後一層是塑膠袋。

報導引述多名銷售人員說，高價月餅禮盒大多用來送禮，對象不乏政府官員，有的為了維護關係，有的為了託人辦事。

一名北京資訊工程承包商說，中秋都要給企事業單位官員送月餅，主要是為了維持關係，「每年花在這上面的錢好幾萬元」。

還有一些企業負責人說，找官員辦事還要根據其喜好，贈送煙酒茶等「附加禮」。

對此，報導說，相對於月餅，「附加禮」更加貴重。福建一家民營企業負責人就表示，月餅再高端，價位也達不到可以託人辦事的層次，「月餅相當於一個掮客」，例如有些送禮者會拿掉原包裝，改用價值數千元的紅木盒子，或是盒外繫上精品絲巾作為點綴。

中國人民大學法學院教授楊建順分析，企業在中秋節給官員送禮，實際上是一種「提前投資」。當個人手中具有較多的行政裁量權，類似的提前投資就不會停止，而這種投資，往往以公權力的「靈活」裁量作為回報。

中國當局近年打貪並整頓官場奢華送禮等風氣，但官媒新華網調查發現，今年中秋市面上仍有許多價格高貴、包裝繁複不環保的月餅禮盒。圖為工作人員正忙著製作加工傳統月餅。（圖擷取自《新華社》官網）

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