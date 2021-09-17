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    比不發還慘？中國公司中秋禮品送半顆月餅 有人收到綠色滅火器

    有中國網友收到公司的中秋禮品，竟然是一把麵條。（翻攝微博）

    有中國網友收到公司的中秋禮品，竟然是一把麵條。（翻攝微博）

    2021/09/17 15:50

    〔即時新聞／綜合報導〕一年三大節，分別是農曆春節、端午和中秋，有的公司佛心發放禮金或禮品，而有些公司的禮物「發比不發還慘」；中國網友在微博上討論公司中秋禮品，有網友收到半顆月餅和一顆青柑，有網友收到一包麵條，有網友的媽媽收到綠色滅火器，還有網友收到香菜口味月餅，讓他哀嚎「還不如不發！」

    中國網友在微博以「比不發還慘的中秋節禮品」為題討論，分享收到的中秋節禮物，不少人都收到月餅禮盒，有的公司走實用路線，送了好幾包米和堅果，其中一間公司更是慷慨，中秋節禮品大放送，準備堅果、大棗、水果、零食禮盒給員工，看起來相當豐盛，有的公司則選擇走高檔路線，送高級紅酒慶佳節。

    當然，不是每一間公司送禮都按常理出牌，有網友表示，自己媽媽的公司一人發一個滅火器，「而且還是綠色的」；有中國網友更慘，在社群網站貼出2個4分之1的月餅和一顆青柑，表示這就是他收到的中秋節禮物，「連月餅也不能團圓啊」，在中國社群媒體瘋傳，還有不吃香菜的網友收到香菜口味的月餅，讓他崩潰直呼「還不如不發！」

    有中國網友則收到一把麵條，笑壞其他人，「突然覺得我們公司年終獎發三個皮蛋還是很大氣了，起碼不是三瓣」、「我們培訓學校過年每人發了五斤瓜子花生哦，塑膠袋都是東拼西湊平時攢的買菜的，每個人提一塑膠袋時候的都氣笑了」、「公司的意思其實是：不要羨慕別人的團圓，往後總有人捧著另一半月餅對你說：『好巧啊，你也是一半嗎？那我們就是一對了』」。

    有中國網友的媽媽公司一人發一個綠色滅火器。（翻攝微博）

    有中國網友的媽媽公司一人發一個綠色滅火器。（翻攝微博）

    有中國公司發香菜月餅給員工，讓收到的網友直呼不如不發。（翻攝微博）

    有中國公司發香菜月餅給員工，讓收到的網友直呼不如不發。（翻攝微博）

    有中國網友收到半顆月餅，引發討論，事後公司又補發了新的月餅。（翻攝微博）

    有中國網友收到半顆月餅，引發討論，事後公司又補發了新的月餅。（翻攝微博）

    有其他中國網友也收到麵條。（翻攝微博）

    有其他中國網友也收到麵條。（翻攝微博）

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