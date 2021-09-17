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    加州紅杉國家公園野火狂燒 世界最大樹木裹防火毯

    美國加州紅杉國家公園遭遇野火侵襲，消防直升機從空中進行灌救，消防人員也緊急用鋁箔防火毯包覆保護世界上最巨大的樹「薛曼將軍樹」。（法新社、美聯社）

    美國加州紅杉國家公園遭遇野火侵襲，消防直升機從空中進行灌救，消防人員也緊急用鋁箔防火毯包覆保護世界上最巨大的樹「薛曼將軍樹」。（法新社、美聯社）

    2021/09/17 21:57

    〔中央社〕美國加州紅杉國家公園（Sequoia National Park）遭遇野火侵襲，為拯救一群有千年以上壽命的世上最大型樹木巨杉，消防人員今天趕緊用鋁箔防火毯將它們包裹。

    法新社報導，消防人員保護的這些古老樹木當中，包括世界上最大的一棵樹、約有84公尺高的薛曼將軍樹（General Sherman Tree）。

    事故指揮官說，消防員也在紅杉國家公園內約2000棵古樹當中清理灌木，並放置監測器。

    加州報紙「信使新聞」（The Mercury News）報導，紅杉國家公園資源經理布瑞干（Christy Brigham）說：「我們正在採取非常措施來保護這些樹木。我們真的很想要竭盡所能來保護這些2000多歲和3000多歲的樹。」

    加州今年已有數十萬公頃森林在來勢洶洶的野火季中焚毀。科學家說，人類造成的全球暖化是多年乾旱與氣溫升高的原因，而這些現象使得加州極易爆發野火。

    紅杉國家公園裡的「巨杉森林」（Giant Forest）今天面臨2起火勢威脅。包括薛曼將軍樹在內，這座森林裡共有5棵全球最大樹木，。

    紅杉有一層厚樹皮保護，因此小型火災通常不會對它們造成傷害，實際上甚至有助繁殖，因為火勢產生的熱量能讓毬果打開釋放種子。

    不過，現正肆虐美國西部的異常大火對紅杉來說相當危險，因為火勢會躥到樹幹更高位置燒到樹冠。

    美國加州紅杉國家公園遭遇野火侵襲，千年巨杉面臨大火威脅。（美聯社）

    美國加州紅杉國家公園遭遇野火侵襲，千年巨杉面臨大火威脅。（美聯社）

    加利福尼亞州紅杉國家公園野火蔓燒，消防人員以鋁箔防火毯包裹一個歷史性的歡迎標誌。（美聯社）

    加利福尼亞州紅杉國家公園野火蔓燒，消防人員以鋁箔防火毯包裹一個歷史性的歡迎標誌。（美聯社）

    薛曼將軍樹（General Sherman Tree）是世界上最大的一棵樹，消防人員緊急用鋁箔防火毯包覆保護。（法新社）

    薛曼將軍樹（General Sherman Tree）是世界上最大的一棵樹，消防人員緊急用鋁箔防火毯包覆保護。（法新社）

    美國加州紅杉國家公園遭遇野火侵襲，消防直升機從空中進行灌救。（美聯社）

    美國加州紅杉國家公園遭遇野火侵襲，消防直升機從空中進行灌救。（美聯社）

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