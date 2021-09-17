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    南極臭氧洞顯著擴大 面積超越整個南極洲

    歐盟科學機構指出，今年南極臭氧洞的大小超越整個南極洲。（美聯社）

    歐盟科學機構指出，今年南極臭氧洞的大小超越整個南極洲。（美聯社）

    2021/09/17 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕全球氣候危機逐年加劇，國際紛紛施行更嚴格環境保護措施力挽狂瀾。但據科學家觀察指出，位於南極上空的臭氧洞在上週大幅度擴張，如今面積已超越了整個南極洲。

    《CNN》報導，歐盟「哥白尼大氣監控系統」（Copernicus Atmosphere Monitoring Service）當地時間週四指出，每年春季（8至10月）在南極上空形成的臭氧洞，面積通常會在9月中至10月中達到最大範圍。今年的臭氧洞在上週顯著擴大，甚至超過整個南極洲。

    機構主任佩奇（Vincent-Henri Peuch）聲明指出，「今年臭氧洞的初期發展與預期相符。如今，我們的預測顯示今年的面積變化較以往要來得大。」哥白尼大氣監控系統提到，去年的臭氧洞也在9月開始超出預期擴張，最後成為有統計資料以來持續時間最長的臭氧洞。

    臭氧集中在大氣層中的平流層，可吸收太陽光中的紫外線，降低人類罹患白內障、皮膚癌等疾病的機率。臭氧洞則是指「地球的大氣層，臭氧含量異常稀少的區域」，南極的臭氧濃度在永夜期結束後受陽光照射開始降低，加上氟氯碳化物（CFCs）等人造化學物質破壞，才會在特定季節於南極上空出現。

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