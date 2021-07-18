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    不願施打疫苗 法國假健康通行證黑市應運而生

    法國總統馬克宏12日宣布將擴大健康通行證使用範圍，不少示威群眾抗議新政策。（路透）

    法國總統馬克宏12日宣布將擴大健康通行證使用範圍，不少示威群眾抗議新政策。（路透）

    2021/07/18 17:03

    〔中央社〕法國總統馬克宏12日宣布將擴大健康通行證使用範圍，引發反疫苗人士不滿。然法媒揭露，可透過不少管道以300歐元購買假造通行證，政府對此也祭出高額罰金避免民眾以身試法。

    馬克宏（Emmanuel Macron）日前在全國演說中表示，為避免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變種病毒擴散，將擴大健康通行證使用範圍。即自8月起，任何想在外飲食、搭長途火車或前往購物中心的民眾，都必須出示疫苗接種證明或病毒採檢陰性證明。

    然據巴黎人報（Le Parisien）16日揭露，這項宣布導致新黑市的出現，也就是出售假的健康通行證。從借用朋友的健康通行證，到在黑市中購買假的通行證，部分法國人開始尋找「解決辦法」。

    巴黎人報記者帶著隱藏相機，到巴黎北邊郊區的接種中心，只要現場轉帳300歐元，就能馬上得到一張假的健康通行證，一針都不用打。

    只要先在WhatsApp聊天室中接洽，再到法國最大疫苗接種預約平台Doctolib上預約時間。這名記者到接種中心後有一位護士將他帶進隔離簾幕裡，然後把酒精棉片貼在手臂上，就好像已經注射完成一樣。接著，便給他健康通行證。該記者表示：「隱藏在我QR碼後的故事根本無從察覺。」

    巴黎人報表示，因為有人反對疫苗，假造通行證的需求越來越高，「有些疫苗中心已經被買通」。另一位在巴黎南邊工作的護理人員則表示，只要250歐他就可以提供協助。

    快訊報（La Depeche）指出，總統馬克宏演說後，谷歌（Google）上搜尋「假健康通行證」的數量就從一個月間400次暴增至一天4000次，各種提供管道也在Snapchat、Telegram等社群媒體中如雨後春筍般出現。

    提供者向記者表示，這些都是真的通行證，只是對象沒有接種而已。法媒質疑，部分遭買通人員，都是具有醫護背景的人士。全國醫藥工會（USPO）理事長波恩逢（Gilles Bonnefond）坦言的確有這樣的現象，但強調只有極少數人。

    對此現象，政府強調，使用造假文件將面臨3年牢獄以及4萬5000歐元高額罰金。至於協助造假證件的人除了會有同樣處罰，還會有額外懲處。假造病毒採檢陰性證明也會有同樣罪罰。

    部分法國人抗拒施打疫苗，據內政部指出，昨天法國全國各大城市又再度有超過11萬人上街，高喊「向健康獨裁者說不」等口號，抗議疫苗與健康通行證。

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