法國因應Delta病毒 醫護9月中前不接種疫苗者將停職

法國總統馬克宏12日發表電視演說，公布最新防疫措施。（法新社）

2021/07/13 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕Delta變種病毒株蔓延導致法國近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情反彈，總統馬克宏（Emmanuel Macron）12日宣布最新防疫規範，強制所有醫護人員必須在9月中前完成疫苗接種，拒絕配合者將被停職停薪。

根據《路透》報導，針對法國近來因Delta變種病毒株肆虐爆發新一波疫情，總統馬克宏12日再度發表電視演說，並宣布所有醫護人員，包含在醫院、診所及安養機構工作的相關高風險人士，必須在9月15日前打完2劑疫苗。衛生當局補充，期限屆滿前未完成接種者將不可上班，亦不會給付薪資。

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馬克宏表示，推動所有法國國民接種疫苗，是控制疫情、回歸正常生活的唯一方法，雖暫時不會強制國民施打疫苗，但相關防疫限制將會主要針對未接種族群，呼籲民眾儘速接種。

此外，法國將自7月21日起擴大「健康通行證」措施，未來民眾進入餐廳、電影院等場域，或搭乘長途火車及飛機，都須出示疫苗接種或病毒檢驗陰性證明。10月起PCR核酸檢測將不再全面免費。

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