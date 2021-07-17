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    不顧惹怒中國 澳洲總理：貫徹調查疫情起源

    儘管澳洲倡議調查疫情起源的舉動引起中國不滿，澳洲總理莫里森（Scott Morrison ）昨天仍表示，澳洲政府將會持續爭取貫徹調查Covid-19疫情起源。（歐新社資料照）

    儘管澳洲倡議調查疫情起源的舉動引起中國不滿，澳洲總理莫里森（Scott Morrison ）昨天仍表示，澳洲政府將會持續爭取貫徹調查Covid-19疫情起源。（歐新社資料照）

    2021/07/17 11:41

    〔中央社〕儘管澳洲倡議調查疫情起源的舉動引起中國不滿，澳洲總理莫里森（Scott Morrison ）昨天仍表示，澳洲政府將會持續爭取貫徹調查Covid-19疫情起源。

    媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下澳洲多家新聞網站昨天同時轉載「澳洲新聞通訊社」（NCA NewsWire）報導指出，儘管中國阻撓國際社會調查Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源，但澳洲總理莫里森重申，澳洲政府將堅持讓獨立調查貫徹到底。

    莫里森認為，對那些失去性命和生計的人來說，他們有權利了解實情；而澳洲將會持續爭取調查實情。

    莫里森又提到，澳洲倡議獨立調查的舉動，並不涉及「政治」動機。他說：「澳洲一向只是單純地基於全球健康著想，因此希望了解實情。」

    莫里森強調，疫情「破壞了數以百萬計民眾的生活」，全世界都需要並且有權利了解實情。

    「澳洲新聞通訊社」指出，莫里森並未透露他對疫情來源的看法。他說：「我們對該（武漢）實驗室並不了解，也不知道（疫情）是否自該處開始。」

    莫里森坦承，對於疫情是否源自武漢實驗室的問題，他「沒有看法」並且「沒有條件去判斷」。

    「澳洲新聞通訊社」指出，已有多位國際頂尖科學家公開指出，有「重大」（overwhelming）證據顯示Covid-19病毒是源自武漢實驗室。

    例如臨床生物製藥公司Atossa Therapeutics創辦人奎伊（Steven Quay）及加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）榮譽教授穆勒（Richard Muller），今年6月向美國「華爾街日報」撰文，指疫情是否源自實驗室洩漏的重要判斷因素之一，是Covid-19病毒一開始出現時，就已經具有高度傳染力，異於一般病毒的自然演化過程。

    報導又提到，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）雖然曾經否定病毒源自實驗室的可能性，但近日亦改變態度；他15日表示，目前尚未排除Covid-19疫情是源自武漢實驗室洩漏事故的可能性。

    自從澳洲於2020年4月向國際社會倡議獨立調查疫情起源以來，中國與澳洲關係隨即惡化，兩國政府自始舌戰不斷。中國官方媒體「環球時報」總編輯胡錫進，更於2020年4月底在微博指澳洲像是「粘在中國鞋底上的嚼過的口香糖」。

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