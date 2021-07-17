中國疫苗不堪一擊 專家：追打外國加強針「必要且緊迫」

多名專家認為，對於此前曾接種中國疫苗的民眾，「追打外國疫苗作為加強針，是必要而非常緊迫的事實」。（法新社）

2021/07/17 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，各國正積極為國民施打疫苗，外媒指出，效力本就不高的中國疫苗面對變種病毒的有效性進一步下降，多名專家認為，對於此前曾接種中國疫苗的民眾，「追打外國疫苗作為加強針，是必要而非常緊迫的事實」。

根據《美國之音》報導，在Delta變種病毒出現之前，中國國藥與科興疫苗的有效率就遠低於西方國家開發的幾款mRNA疫苗，其中科興疫苗預防感染的有效率甚至低至50.4%，已逼近公衛專家公認的50％最低門檻，幾乎不能被視為有效疫苗。

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而在DELTA變種病毒出現並衝擊各國疫情後，中國國產疫苗表現更是差強人意，香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁受訪時直言，中國疫苗預防感染的有效率可能已降至50%以下，讓追打加強針成為「非常緊迫」的必要行為。

約翰·霍普金斯大學衛生安全中心高級研究員阿達利亞博士（Amesh Adalja）指出，儘管中國疫苗受到世界衛生組織（WHO）批准，但國際至今遲遲未能見到中國疫苗的完整數據，而外界在非正式數據中可以發現，中國製造的疫苗效力很低。

金冬雁進一步表示，除了預防感染的保護力之外，中國疫苗另一大問題，就是在部分接種者身上根本測不到抗體，特別是死亡率較高的年長族群，這個問題更加嚴重。

隨著變種病毒傳播，在國產疫苗保護力低過5成、部分年長族群驗不出抗體的情況下，中國恐將再迎新一波死亡潮。

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