美制裁中聯辦7官員 中國外交部嗆聲：將迎頭痛擊

美國政府16日宣布對中國政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）7名副主任執行金融制裁。圖為中聯辦外觀。（彭博資料照）

2021/07/17 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港自由民主制度屢遭中國剝奪，美國政府16日宣布對中國政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）7名副主任執行金融制裁。對此，中國外交部駐港公署表示，美國的施壓制裁不過是「廢紙一張」，中方必將給予迎頭痛擊。

美國財政部官網16日宣布，將7名香港中聯辦副主任加入外國資產控制辦公室（OFAC）的制裁名單中，包括陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平、尹宗華等，其中，譚鐵牛也身兼港區全國政協委員，指控他們協助北京打壓香港民主。

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中國外交部駐港公署16日以發言人名義發出聲明表示，美國毫無理據抹黑香港營運商環境，並制裁中央駐港機構官員，有關霸凌行徑蠻橫之極、無理之極，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，赤裸裸干預香港事務和中國內政，包括香港同胞在內的全體中國人民絕不接受，必將堅決反擊。

發言人說，美方危言聳聽恐嚇在港外資，真正的圖謀是破壞香港繁榮穩定並危害中國國家安全，美方的制裁等手段是蠻橫干預香港事務和中國內政，「這種施壓制裁的不義之舉再多再濫都不過是廢紙一張，阻撓不了『一國兩制』行穩致遠的堅定步伐和中華民族不可逆轉的復興大勢」。

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，香港繁榮香港事務純屬中國內政，香港繁榮穩定不容破壞，「我們敦促美方懸崖勒馬，立即停止反中亂港的政治圖謀，停止肆意揮舞制裁大棒的霸凌行徑，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。對美方肆意妄為，中國人民必將給予迎頭痛擊！」

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