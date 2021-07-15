接種後恐出現副作用 日本藥妝店特定成分退燒藥賣到缺貨
〔即時新聞／綜合報導〕日本近期持續推動武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種計畫，民眾在接種後多少會出現發燒等副作用，而日本近期有多間藥妝店，因消費者集中購買擁有「乙醯胺酚」成分的退燒藥，造成缺貨現象。厚生勞動省對此出面表示，擁有其他成分的退燒止痛藥也可以應對接種後副作用。
根據日本《共同社》報導，由於民眾接種疫苗後會出現頭痛、發燒、接種部位疼痛等副作用，厚生勞動省先前曾在官網上公告，可使用含有乙醯胺酚、洛索洛芬（Loxoprofen）或布洛芬（Ibuprofen）等成分的市售退燒藥及止痛藥來減緩副作用。
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近期因日本政府推行疫苗接種後，消費者紛紛搶購含有「乙醯胺酚」成分的退燒藥，造成市面上出現缺貨現象。日本知名藥妝店「松本清」指出，大約從5月開始，會指定成分購買退燒藥的客人開始增加，陸續開始有店舖缺貨，雖然透過在賣場內張貼介紹其他藥品的告示來應對，但供貨還是趕不上銷售速度。
厚生勞動省表示，民眾搶購「乙醯胺酚」成分退燒藥主要是因為使用限制少、方便使用，以及網路上許多關於此類成分比較有效的訊息瘋傳所致，但只要遵守服用方法與用量，用平時習慣的藥也無妨。厚生勞動省也提醒，孕婦、洗腎族群在服藥應詢問醫師或藥劑師，同時也不建議在副作用出現前就預防性服藥。
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