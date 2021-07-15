接種後恐出現副作用 日本藥妝店特定成分退燒藥賣到缺貨

日本厚勞省先前在官網公告，接種後出現副作用時可服用含乙醯胺酚等成分的市售退燒藥及止痛藥，進而導致民眾搶購。（彭博）

2021/07/15 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本近期持續推動武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種計畫，民眾在接種後多少會出現發燒等副作用，而日本近期有多間藥妝店，因消費者集中購買擁有「乙醯胺酚」成分的退燒藥，造成缺貨現象。厚生勞動省對此出面表示，擁有其他成分的退燒止痛藥也可以應對接種後副作用。

根據日本《共同社》報導，由於民眾接種疫苗後會出現頭痛、發燒、接種部位疼痛等副作用，厚生勞動省先前曾在官網上公告，可使用含有乙醯胺酚、洛索洛芬（Loxoprofen）或布洛芬（Ibuprofen）等成分的市售退燒藥及止痛藥來減緩副作用。

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近期因日本政府推行疫苗接種後，消費者紛紛搶購含有「乙醯胺酚」成分的退燒藥，造成市面上出現缺貨現象。日本知名藥妝店「松本清」指出，大約從5月開始，會指定成分購買退燒藥的客人開始增加，陸續開始有店舖缺貨，雖然透過在賣場內張貼介紹其他藥品的告示來應對，但供貨還是趕不上銷售速度。

厚生勞動省表示，民眾搶購「乙醯胺酚」成分退燒藥主要是因為使用限制少、方便使用，以及網路上許多關於此類成分比較有效的訊息瘋傳所致，但只要遵守服用方法與用量，用平時習慣的藥也無妨。厚生勞動省也提醒，孕婦、洗腎族群在服藥應詢問醫師或藥劑師，同時也不建議在副作用出現前就預防性服藥。

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