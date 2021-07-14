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    法院准特殊學校使用「電擊治療」 學生家長表達感謝

    聯邦法院近期推翻FDA的一項禁令。（路透）

    聯邦法院近期推翻FDA的一項禁令。（路透）

    2021/07/14 23:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦法院近期針對食品暨藥物管理局（FDA）的一項禁令作出裁決，一家專門協助身心障礙者的寄宿學校能持續使用「電擊治療」，藉此矯正學生的自殘行為，該學校的家長會對裁決表達感謝。

    綜合外媒報導，去年3月FDA禁止使用電擊裝置來治療自殘或有攻擊行為的人士，今年7月美國聯邦法院作出判決，由於禁令範疇屬於醫療行為，因此裁定超出FDA的權限。

    而美國唯一使用電擊治療的學校「The Judge Rotenberg Educational Center」（JRC）表示「這是學校及學生家長的共同勝利」，JRC目前居住300多人，其中有55人會全天配戴電擊裝備（GED）。

    JRC為發展遲緩、有行為及情緒問題的兒童和成人提供服務，該機構長期以來備受爭議，由於使用皮膚電擊作為治療方式。

    JRC提到，GED是最終的治療方法，否則擁有自殘、暴力行為的學生會面臨重傷或死亡的危險，「藉由電擊治療，學生能繼續擁有人生體驗，享受家人的探視，最重要的是能安全的生活，不被自己的自殘及暴力行為影響」。

    JRC的家長會也發表聲明，感謝法院作出的判決，「我們會繼續守護所愛之人的生命安全，並保留此種拯救生命的最後治療機會」。

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