軍情動態》劍指中國！ 美日澳11國投身「護身軍刀」聯合軍演

2年一度、由澳洲和美國主辦的多國聯合軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）今日舉行，包含法、德等觀察國，共有11國投身該演習，為歷年之最。圖為2019年護身軍刀軍演畫面。（歐新社）

2021/07/14 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕兩年一度、由澳洲和美國主辦的多國聯合軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）今日舉行，包含法、德等觀察國，共有11國投身該演習，為歷年之最，外媒指出，此舉為澳洲為了牽制中國，在印太地區展開的維護安全舉動。

綜合外媒報導，由美澳主導、兩年一度的聯合軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre），今天開始於澳洲本土及周邊海域舉行，預計於月底結束，歷時18天。

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其中南韓為首度參與，若包含法德等國以觀察員身分加入，本次參與國家有11國，約動用1萬7000兵力，雖規模或因疫情縮減，但參與國家為歷年之最。

日本媒體《讀賣新聞》提及，中澳關係去年開始惡化，因此澳洲轉往重視同盟國並與美合作，貫徹對中表達強硬態度，加強多方同盟合作，因此該軍演的舉辦明顯就是劍指中國，目的就是要在印太地區針對中國進行維護安全的動作，增添存在感。

另外根據澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）證實澳軍確實監控到中國海軍「天王星號」情報艦經由托勒斯海峽（Torres Strait），駛向澳洲東部海域，匿蹤進行監視；2年前中國也曾出動情報船跟監。

杜登對此表示：「如同我們期盼『他國』尊重我方權利，澳洲尊重其他國家行使航行自由」，而澳廣也將杜登口中的他國解讀為暗指中國。

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