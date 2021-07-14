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    中國維權律師被清算吊照 至法院提訴卻被壓制、搶手機

    中國維權律師盧思位受理過余文生案、12港人案等多起觸動中共當局神經的敏感案件，於年初遭到清算，吊銷律師執照。（圖擷取自網路）

    中國維權律師盧思位受理過余文生案、12港人案等多起觸動中共當局神經的敏感案件，於年初遭到清算，吊銷律師執照。（圖擷取自網路）

    2021/07/14 11:26

    〔即時新聞／綜合報導〕中國維權律師盧思位受理過余文生案、12港人案等多起觸動中共當局神經的敏感案件，於年初遭到清算，吊銷律師執照；對此他昨日前往法院提起行政訴訟，卻被法警壓制、搶手機，法院更是不予立案，整段過程相當殘暴。

    根據《立場新聞》報導，盧思位13日下午3點前往成都市青羊區法院，針對吊照一事提起行政訴訟，隨後工作人員知悉後便離開，等待超過50分鐘的盧思位隨後打電話投訴工作人員，並拿起手機開始錄影，證明自己曾前來法院立案。

    不料，盧思位此舉引發對方不滿，他透露，4名法警將他壓制在地，並用腿頂住他的脖子，導致他無法呼吸，隨後法警將他押到辦公室，並強行搶走其手機，在未經允許下逕自錄下手機畫面後才交還，手段相當粗暴。

    盧思位表示，法院最終沒有替他立案，也拒絕出示書面裁定。

    中國維權律師盧思位於今年1月接獲四川省司法廳行政處罰決定書，被指「多次在網路上發表不當言論」，發文數量多、時間跨度長，違反了中國律師法，律師執照確定遭到吊銷。

    盧思位2006年取得律師執業資格，從2013年開始受理多項「敏感案件」，包含余文生案、12港人案等。

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