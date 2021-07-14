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    武漢肺炎》美政府內部評估：高風險群遲早要打第3劑

    美國媒體報導，拜登政府衛生官員私底下的討論認為，最高風險族群終將需要額外追加接種一劑，只是還在討論接種的時間點。圖為「單劑型」的嬌生疫苗。（美聯社檔案照）

    美國媒體報導，拜登政府衛生官員私底下的討論認為，最高風險族群終將需要額外追加接種一劑，只是還在討論接種的時間點。圖為「單劑型」的嬌生疫苗。（美聯社檔案照）

    2021/07/14 01:04

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國疾病管制暨預防中心（CDC）副主任巴特勒（Jay C. Butler）13日表示，正在審視對已接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID19）者施打第3劑的需要；根據新聞網站「Politico」12日報導，拜登政府衛生官員私底下的討論認為，最高風險族群終將需要接種第3劑，只是接種的時間點還在討論。

    「Politico」報導指出，美國政府有關接種第3劑問題的內部討論已經持續了數月，政府官員、疫苗製造藥廠人員都參與，同時，衛生官員正關注已接種者免疫效能降低的跡象。

    拜登政府一再淡化額外接種1劑疫苗的需要，擔心會影響對疫苗的信心，以及在有確定證據之前就先下結論。然而，4名熟悉討論情況的消息人士透露，許多政府官員已認為，高度可能需要施打額外一劑。

    「接種完整疫苗的人目前不需要。」一名政府高層官員說，不過政府的評估可能改變，「每個人都想看科學說話」，目前的理解是，免疫系統本來就比較弱的高風險族群免疫效能在減弱，但是減弱程度以及完整接種疫苗的高風險者感染率是否開始提高，都還有待了解。

    政府最高層衛生官員12日下午與輝瑞公司會面討論第3劑的計畫，並檢視相關資料，官員說，任何建議施打第3劑都會經過嚴謹的評估機制。

    「路透」13日報導，CDC副主任巴特勒表示，美國政府尚未決定是否施打第3劑，或者單劑型疫苗施打第2劑，但是認為年長者或者其他感染重症高風險族群需要接種的可能性較高；不過他說，目前尚未見到去年12月底、今年初接種者免疫能力減退的證據，現行施打劑數也已經足夠對抗Delta變種病毒株。

    官員也提醒，兩劑型疫苗的第2劑與發生副作用風險較高有關，意味著接種第3劑的副作用發生風險可能會有更高。

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