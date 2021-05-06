好消息！莫德納研究：接種第三劑疫苗可更有效對抗變種病毒

莫德納藥廠指出，根據初步臨床研究數據顯示，接種第三劑疫苗可更有效對抗巴西及南非變種病毒株。（路透）

2021/05/06 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國莫德納藥廠（Moderna）5月5日指出，根據初步臨床研究的數據結果顯示，接種第三劑疫苗可有效增強免疫力，來抵抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的巴西及南非變種病毒株。

根據《路透》報導，莫德納藥廠針對40人進行了早期臨床人體實驗，他們分別接種了現有的莫德納疫苗，以及另一款代號為mRNA-1273.351版本的新疫苗，發現接種完第三劑疫苗皆可有效增強免疫力，對抗巴西和南非的武肺變種病毒株。

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報導提到，莫德納也正積極研究將現有疫苗和能對抗變種病毒的疫苗做結合，希望能製出最具免疫力的疫苗；此外，研究結果也顯示，雖然現有疫苗和新疫苗都能防範變種病毒，但新疫苗卻能產生更多抗體，效力似乎更為顯著。

報導指出，莫德納藥廠執行長班塞爾（Stephane Bancel）表示，新的臨床實驗結果令人感到鼓舞，新疫苗讓人更有信心能對抗巴西和南非的武肺變種病毒株；莫德納藥廠也希望能盡快提供新舊疫苗結合的臨床實驗數據提供外界參考。

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