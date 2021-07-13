聽取輝瑞最新疫苗簡報 美國：完全接種者免打第3劑

美國衛生及公共服務部（HHS）發言人表示，美國衛生官員12日與疫苗製造商輝瑞會面後重申，已完全接種疫苗的美國人不需要再追加接種疫苗。（法新社資料照）

2021/07/13 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech日前宣布，雙方合作研發的「輝瑞／BNT疫苗」，將尋求監管機關授權施打第3劑，但這項要求被美國和歐盟拒絕。美國衛生及公共服務部（HHS）發言人表示，美國衛生官員12日與疫苗製造商輝瑞會面後重申，已完全接種疫苗的美國人不需要再追加接種疫苗。

《路透》報導，美國衛生及公共服務部（HHS）發言人說，該部官員12日聽取輝瑞公司有關最新的疫苗接種初步數據簡報，將持續討論未來是否需要追加施打疫苗和時程。

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輝瑞表示，他們計畫在同儕審查的期刊中發表「更明確的數據」。輝瑞發言人卡斯蒂約（Sharon Castillo）說，輝瑞和美國政府有著共同的緊迫感，認為應該在武肺病毒引發疾病前採取行動，也同意科學數據將決定嚴格監管過程的下一步行動。

Delta變種病毒最先在印度被發現，現在是許多國家的武肺主流病毒株，這引發民眾對現有疫苗是否提供足夠保護力的疑慮。幾位專家表示，如果染疫住院或死亡人數大幅增加，將有必要追加施打疫苗。

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