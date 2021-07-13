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    種族滅絕與暴行不斷 美國務院列新疆、緬甸為高風險區

    美國國務院12日發布種族滅絕與暴行防治報告，其中針對中國的部分指出，中國持續針對新疆及其他少數民族進行種族滅絕和危害人類罪行，美方為此已採取多項制裁作為。圖為新疆再教育營外觀。（資料照，法新社）

    美國國務院12日發布種族滅絕與暴行防治報告，其中針對中國的部分指出，中國持續針對新疆及其他少數民族進行種族滅絕和危害人類罪行，美方為此已採取多項制裁作為。圖為新疆再教育營外觀。（資料照，法新社）

    2021/07/13 06:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院12日發布種族滅絕與暴行防治報告，其中針對中國的部分指出，中國持續針對新疆及其他少數民族進行種族滅絕和危害人類罪行，包含監禁、虐待、強制節育和迫害等，為反制中國，美方已採取多項制裁作為。

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12日公布今年「維瑟爾種族滅絕與暴行防治法」（Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act）的報告，內容中監控並評估153國風險，比去年的99國增加不少，包含緬甸、新疆、衣索比亞、伊拉克、敘利亞和南蘇丹等都被列為暴行高風險的國家與區域。布林肯在報告時引用諾貝爾和平獎得主維瑟爾（Elie Wiesel）名句「愛的相反不是恨，而是冷漠。」，並表示這份報告代表美方對抗冷漠的立場，以及美方願意拿出更多作為，防範及因應包含種族滅絕、違反人道罪及戰爭罪暴行的承諾。

    報告中針對新疆的部分指出，布林肯今年1月證實，中共持續對穆斯林和新疆少數族群犯下種族滅絕與違反人道罪，讓這些族群遭受監禁、虐待、強制節育和迫害等惡行。對此美國也採多項制裁措施，制裁涉及侵犯人權的中共政府實體及現任、前任官員，包含列入出口管制實體清單、祭出簽證限制措施等。

    報告中也提及，針對2月爆發軍事政變後動盪不斷的緬甸，美國也持續與盟友合作，敦促緬甸軍政府將權力還給民選政府，並停止殘酷殺害示威者、任意監禁部分人士等。並指美方在政變爆發前就禁止對緬甸軍售、提供戰鬥訓練和軍事教育，政變爆發後也對緬甸祭出出口限制，並提供緬甸人民18個月的「臨時保護身分」（Temporary Protected Status）。

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