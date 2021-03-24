H&M拒絕新疆服裝廠合作 中國網友發起抵制

H&M官方網站表示，因關注到「民間社會組織和媒體的報告」，H&M集團將不再使用新疆棉花進行生產，在近日引起大批中國網友的撻伐。（路透）

2021/03/24 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕據H&M官方網站表示，因關注到「民間社會組織和媒體的報告」，H&M集團將不再使用新疆棉花進行生產，禁止與新疆的服裝廠合作，並取消採購產品。在近日引起大批中國網友的撻伐，中國男星黃軒及中國女星宋茜也宣布與H&M終止合作。

綜合媒體報導，這份聲明寫道：「H&M集團對來自民間社會組織的報告和媒體的報導深表關注，其中包括對新疆維吾爾自治區少數民族強迫勞動和宗教歧視的指控。聲明中H&M集團表示，我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品/原材料。」

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聲明中也提到，新疆是中國最大的棉花種植區，到目前為止，我們的供應商從該地區與「更好的棉花計劃」（BCI）相關的農場採購棉花。由於在該地區進行可信的盡職調查變得越來越困難，BCI已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證。這意味著我們產品所需要的棉花將不再從那裡獲得。」

H&M公司終止與相關供貨商的合作確有其事，但時間是在2020年。中國外交部在去年對此事已作出回應。2020年9月16日中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。會上，對於「時尚零售商H&M終止了與一家涉嫌使用新疆強迫勞力的中國供貨商的合作關係，中方對此有何評論？」的提問。汪文斌回答，「昨天我已經回答過類似的問題，有關國家以所謂「強迫勞動」問題為藉口，對有關中國企業採取限制措施，中方對此堅決反對。我們認為，有關措施是一種政治化操弄，違反國際貿易規則，破壞全球產業鏈、供應鏈、價值鏈。」

近日中國網友集中抵制H&M，從3月21日起，在H&M中國最近發布的三條微博下，大批網友留言表示：「退出中國」，目前相關留言仍在不斷增長。共青團中央發文表示：「一邊造謠抵制一邊想在中國賺錢，痴心妄想！」。中國男演員黃軒及中國女星宋茜也於今（24）日透過工作室發布與H&M終止合作消息。

聲明中，H&M集團表示，我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品/原材料。（圖擷取自微博）

中國男演員黃軒也於今日透過工作室發布與H&M終止合作消息。（圖擷取自微博）

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