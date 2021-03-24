為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    H&M拒絕新疆服裝廠合作 中國網友發起抵制

    H&M官方網站表示，因關注到「民間社會組織和媒體的報告」，H&M集團將不再使用新疆棉花進行生產，在近日引起大批中國網友的撻伐。（路透）

    H&M官方網站表示，因關注到「民間社會組織和媒體的報告」，H&M集團將不再使用新疆棉花進行生產，在近日引起大批中國網友的撻伐。（路透）

    2021/03/24 19:53

    〔即時新聞／綜合報導〕據H&M官方網站表示，因關注到「民間社會組織和媒體的報告」，H&M集團將不再使用新疆棉花進行生產，禁止與新疆的服裝廠合作，並取消採購產品。在近日引起大批中國網友的撻伐，中國男星黃軒及中國女星宋茜也宣布與H&M終止合作。

    綜合媒體報導，這份聲明寫道：「H&M集團對來自民間社會組織的報告和媒體的報導深表關注，其中包括對新疆維吾爾自治區少數民族強迫勞動和宗教歧視的指控。聲明中H&M集團表示，我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品/原材料。」

    聲明中也提到，新疆是中國最大的棉花種植區，到目前為止，我們的供應商從該地區與「更好的棉花計劃」（BCI）相關的農場採購棉花。由於在該地區進行可信的盡職調查變得越來越困難，BCI已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證。這意味著我們產品所需要的棉花將不再從那裡獲得。」

    H&M公司終止與相關供貨商的合作確有其事，但時間是在2020年。中國外交部在去年對此事已作出回應。2020年9月16日中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。會上，對於「時尚零售商H&M終止了與一家涉嫌使用新疆強迫勞力的中國供貨商的合作關係，中方對此有何評論？」的提問。汪文斌回答，「昨天我已經回答過類似的問題，有關國家以所謂「強迫勞動」問題為藉口，對有關中國企業採取限制措施，中方對此堅決反對。我們認為，有關措施是一種政治化操弄，違反國際貿易規則，破壞全球產業鏈、供應鏈、價值鏈。」

    近日中國網友集中抵制H&M，從3月21日起，在H&M中國最近發布的三條微博下，大批網友留言表示：「退出中國」，目前相關留言仍在不斷增長。共青團中央發文表示：「一邊造謠抵制一邊想在中國賺錢，痴心妄想！」。中國男演員黃軒及中國女星宋茜也於今（24）日透過工作室發布與H&M終止合作消息。

    聲明中，H&M集團表示，我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品/原材料。（圖擷取自微博）

    聲明中，H&M集團表示，我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品/原材料。（圖擷取自微博）

    中國男演員黃軒也於今日透過工作室發布與H&M終止合作消息。（圖擷取自微博）

    中國男演員黃軒也於今日透過工作室發布與H&M終止合作消息。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美英加歐盟制裁中國獲紐澳支持 華春瑩氣炸：嘴臉如八國聯軍
    2021/03/24 17:45

    美英加歐盟制裁中國獲紐澳支持 華春瑩氣炸：嘴臉如八國聯軍
    樂見制裁中國 紐澳合發聲明：迫害新疆人權證據確鑿
    2021/03/23 10:29

    樂見制裁中國 紐澳合發聲明：迫害新疆人權證據確鑿

    元大人壽推存股概念投資型保單
    挺新疆遭中國制裁 歐洲議會議員包瑞翰：我還有台灣可去！
    2021/03/23 06:06

    挺新疆遭中國制裁 歐洲議會議員包瑞翰：我還有台灣可去！
    六四以來首次！ 歐盟公佈黑名單 制裁中國4官員及1實體
    2021/03/22 22:06

    六四以來首次！ 歐盟公佈黑名單 制裁中國4官員及1實體
    美宣布禁止進口所有新疆棉花、番茄等「血汗產品」
    2021/01/14 10:12

    美宣布禁止進口所有新疆棉花、番茄等「血汗產品」
    反擊北京侵犯維吾爾人權 美國將禁新疆棉花與番茄製品進口
    2020/09/09 14:00

    反擊北京侵犯維吾爾人權 美國將禁新疆棉花與番茄製品進口
    國際今日熱門
    舊金山N號房！「菁英中國男」群組分享女性私密照、使用心得
    2021/03/23 20:07

    舊金山N號房！「菁英中國男」群組分享女性私密照、使用心得

    武漢肺炎》英防疫新法祭重典 出國旅遊將開罰20萬
    2021/03/23 20:15

    武漢肺炎》英防疫新法祭重典 出國旅遊將開罰20萬

    中國慘遭制裁 中外交副部長連2日召見歐盟代表、英國大使
    2021/03/23 21:54

    中國慘遭制裁 中外交副部長連2日召見歐盟代表、英國大使

    武漢肺炎》歐陸群體免疫 歐盟官員：可望今夏達成
    2021/03/23 21:42

    武漢肺炎》歐陸群體免疫 歐盟官員：可望今夏達成

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播