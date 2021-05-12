巴勒斯坦200枚火箭空襲！以色列「鐵穹」攔截震撼影片曝光
以色列軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）指出，自10日以來，加薩地區（Gaza）巴勒斯坦好戰分子朝以色列發射了超過1000枚火箭，其中850枚落入以色列境內或被「鐵穹」攔截，另外200枚則是落入加薩自家境內。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕以巴衝突持續擴大，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯（Hamas）」為報復以色列空襲，11日晚間朝以色列發射200多枚火箭，而以色列則是發射「鐵穹（Iron Dome）」防空飛彈反制系統。有民眾拍下當時畫面上傳社群網路，令人震撼。
綜合外媒報導，以色列與巴勒斯坦衝突日益加劇，5月10日，哈瑪斯發射約300枚火箭彈攻擊耶路撒冷，以色列隨即空襲加薩走廊，並轟垮一棟13樓住宅作為回應，而哈瑪斯立刻加以回擊，對以色列都會區特拉維夫（Tel Aviv）發射射程更遠的火箭，並朝南部城鎮俾什巴（Beersheba）發射100枚火箭。
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對此，以色列則是出動「鐵穹」防空飛彈反制系統，攔截下大多數的火箭。不過仍有漏網之魚突破防線，造成死傷，據外媒指出，有5名平民遭炸死，其中1人是只有7歲的女童；加隡當局則指出，以色列空襲已經造成43人死亡，其中包括13名兒童，另外還有300人受傷。
根據以色列軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）說法，自10日以來，加薩地區（Gaza）巴勒斯坦好戰分子朝以色列發射了超過1000枚火箭，其中850枚落入以色列境內或被「鐵穹」攔截，另外200枚則是落入加薩自家境內。
以色列「鐵穹」攔截哈瑪斯火箭
Footage from Tel Aviv, Israel— Heshmat Alavi （@HeshmatAlavi） May 11, 2021
Iron Dome reacting to Hamas' rockets
Ordinary Iranians on social media are saying this is how our money is being wasted as the regime ruling #Iran continues to fund Hamas' rockets and missiles.pic.twitter.com/KTJVCyPqwl
哈瑪斯發射百枚火箭影片
JUST IN - Hamas batteries firing long-range rockets at Tel Aviv.pic.twitter.com/PkWAz0aYb8— Disclose.tv ???? （@disclosetv） May 12, 2021