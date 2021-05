巴勒斯坦200枚火箭空襲！以色列「鐵穹」攔截震撼影片曝光

2021/05/12 21:11

〔即時新聞/綜合報導〕以巴衝突持續擴大,巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯(Hamas)」為報復以色列空襲,11日晚間朝以色列發射200多枚火箭,而以色列則是發射「鐵穹(Iron Dome)」防空飛彈反制系統。有民眾拍下當時畫面上傳社群網路,令人震撼。

綜合外媒報導,以色列與巴勒斯坦衝突日益加劇,5月10日,哈瑪斯發射約300枚火箭彈攻擊耶路撒冷,以色列隨即空襲加薩走廊,並轟垮一棟13樓住宅作為回應,而哈瑪斯立刻加以回擊,對以色列都會區特拉維夫(Tel Aviv)發射射程更遠的火箭,並朝南部城鎮俾什巴(Beersheba)發射100枚火箭。

請繼續往下閱讀...

對此,以色列則是出動「鐵穹」防空飛彈反制系統,攔截下大多數的火箭。不過仍有漏網之魚突破防線,造成死傷,據外媒指出,有5名平民遭炸死,其中1人是只有7歲的女童;加隡當局則指出,以色列空襲已經造成43人死亡,其中包括13名兒童,另外還有300人受傷。

根據以色列軍方發言人康里克斯(Jonathan Conricus)說法,自10日以來,加薩地區(Gaza)巴勒斯坦好戰分子朝以色列發射了超過1000枚火箭,其中850枚落入以色列境內或被「鐵穹」攔截,另外200枚則是落入加薩自家境內。

以色列「鐵穹」攔截哈瑪斯火箭

Footage from Tel Aviv, Israel

Iron Dome reacting to Hamas' rockets



Ordinary Iranians on social media are saying this is how our money is being wasted as the regime ruling #Iran continues to fund Hamas' rockets and missiles.pic.twitter.com/KTJVCyPqwl