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    血腥衝突升高 以報復哈瑪斯 空襲加薩28死

    巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」十一日由其控制的加薩走廊，朝以色列發射火箭，以國以空襲加薩回擊。（路透）

    巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」十一日由其控制的加薩走廊，朝以色列發射火箭，以國以空襲加薩回擊。（路透）

    2021/05/12 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕以色列和巴勒斯坦十一日凌晨爆發近兩年來最嚴重的衝突！與以國敵對的巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）十日向以國耶路撒冷發射多枚火箭後，以色列出動戰機空襲加薩走廊，宣稱擊中一三○個軍事目標。加薩衛生部指控，以國空襲共造成至少廿八名巴勒斯坦民眾死亡，包括九名兒童和一名婦女，另有逾百人受傷，但以國聲稱傷亡肇因於哈瑪斯火箭不精準，雙方各執一詞。

    哈瑪斯二○○七年控制加薩後，該地區即遭以國嚴密封鎖。除聲稱加薩平民傷亡乃哈瑪斯火箭出包所致，以國還強調擊斃哈瑪斯和伊斯蘭聖戰份子至少十七人，並指控哈瑪斯發射逾二五○枚火箭，約三分之一落在加薩，約九成跨越邊境的火箭則遭以國「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截，但仍有兩名婦女遭火箭擊中喪生。

    由於穆斯林正逢年度齋戒月期間，巴勒斯坦官員表示，埃及、卡達和聯合國正試圖介入制止這起暴力事件。這起衝突源於以國在今年齋戒月對境內穆斯林祭出嚴格限制，七日終於在耶路撒冷的艾格撒（Al-Aqsa）清真寺引爆衝突。艾格撒清真寺位於猶太人也視為聖地的耶路撒冷舊城聖殿山，是伊斯蘭教第三大聖地，為以巴衝突最敏感地帶。

    據「巴勒斯坦紅新月會」（Palestine Red Crescent Society）說法，以國警方十日先以橡膠子彈、閃光彈和催淚瓦斯對付前往朝聖的穆斯林，逾三百名巴人受傷；以方則聲稱也有廿一名員警受傷。衝突也擴大到主要由以國管轄的約旦河西岸地區，逾七百名巴人受傷。

    哈瑪斯要求以國軍警部隊在十日下午三時（台灣時間十日晚間十一時）前撤離艾格撒清真寺，期限屆滿後不久，哈瑪斯和其他武裝團體便從加薩向以國發射火箭，包括耶路撒冷，為一四年以巴衝突後首例。雖未造成任何傷亡，但已跨越以國看守總理納坦雅胡口中的「紅線」，宣稱以軍將進一步報復，整起衝突「可能持續好一段時間」。哈瑪斯領袖哈尼雅則揚言將對抗到底。

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