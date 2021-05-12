以巴衝突不斷！歐美敦促緩解無效 互嗆要槓到底

以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」近日衝突不斷，哈瑪斯領導人哈尼雅稱會持續對以色列進行火箭彈襲擊，以色列總理納坦雅胡則警告，將讓攻擊以國的人付出沉重代價。（路透）

2021/05/12 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）近日衝突不斷，繼10日哈瑪斯向以國耶路撒冷發射300枚火箭砲後，以色列也派出軍機持續空襲加薩走廊，隨後哈瑪斯也採取報復行動，再對以色列第二大城市特拉維夫發射火箭，造成一名婦女喪生。哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniya）稱會持續對以色列進行火箭彈襲擊，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則警告，將讓攻擊以國的人付出沉重代價。

自以色列鎮暴警察7日與作禮拜的巴勒斯坦穆斯林爆發衝突後，耶路撒冷緊張情勢加劇，以色列和哈瑪斯近日更持續發生軍事衝突，哈瑪斯10日起陸續向以國發射火箭砲，據傳發射數量超過300枚，以色列也隨即展開空襲報復，並宣稱擊中130個軍事目標。加薩衛生部指控，以國連續兩天的空襲共造成至少32名巴勒斯坦民眾死亡，包括10名兒童和1名婦女，並有逾200人受傷；以色列方面則表示至少有24人受傷，以及3名婦女遭火箭擊中喪生。

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不過在空襲後哈瑪斯又對特拉維夫（Tel Aviv）及其郊區發射多達130枚火箭砲，以方指特拉維夫附近有一名婦女喪生，在郊區荷隆（Holon）有3人受傷，此外還有一條能源管路被擊中。

雖然歐美各國敦促以巴雙方盡快緩解緊張局勢，但哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniya）稱針對以色列的火箭彈襲擊將會繼續進行，直到以色列結束在耶路撒冷及阿克薩清真寺（Al-Aqsa）的侵略行為。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也不甘示弱提出警告，稱哈瑪斯越過紅線，以色列將進行強力回應，並揚言將讓攻擊以色列的人付出沉重代價，並指為了捍衛以色列公民的安全，這場戰鬥將持續一段時間。以國軍方還稱將持續對加薩增兵，目前正在號召5000人。

以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」近日衝突不斷，哈瑪斯領導人哈尼雅稱會持續對以色列進行火箭彈襲擊，以色列總理納坦雅胡則警告，將讓攻擊以國的人付出沉重代價。（法新社）

以色列總理納坦雅胡（見圖）。（法新社）

哈瑪斯領導人哈尼雅（見圖）稱會持續對以色列進行火箭彈襲擊。（法新社）

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