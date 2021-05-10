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    以巴警民「耶路撒冷日」又爆衝突 超過300人輕重傷

    以色列維安單位及巴勒斯坦人今日在阿克薩清真寺又再次發生暴力衝突，已傳出300多人輕重傷。（美聯社）

    以色列維安單位及巴勒斯坦人今日在阿克薩清真寺又再次發生暴力衝突，已傳出300多人輕重傷。（美聯社）

    2021/05/10 23:24

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列和巴勒斯坦之間的衝突持續升溫，以色列維安單位及巴勒斯坦人今（10）日在阿克薩清真寺（Al-Aqsa）又再次發生暴力衝突，已傳出300多人輕重傷。

    綜合外媒報導，雙方衝突起源於土地主權糾紛，巴勒斯坦人有可能會被逐出以色列佔領的地方，因而引起越來越多巴勒斯坦民眾起身對抗以色列警方。目前正是齋戒月期間，更使得伊斯蘭教第3大聖城阿克薩清真寺的緊張局勢竄升。

    以色列原定今日為慶祝一年一度的「耶路撒冷日」（Jerusalem day）在阿克薩清真寺前舉辦大遊行，紀念1967年收復東耶路撒冷舊城，卻在活動展開前，以巴警民衝突先行爆發。

    巴勒斯坦人今日又向以色列警方投擲煙火及石塊，警方則以閃光彈及橡皮子彈回擊。巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）表示，兩方衝突中至少有300名巴勒斯坦人受傷，另方面以色列警方透露有21名警員受傷。

    以色列警方表示，為了緩解兩方的衝突，他們早已禁止猶太團體前往阿克薩清真寺周圍廣場，該地在猶太人心中的地位十分崇高。但在衝突爆發後的幾小時後，警方重新開放40歲以上的巴勒斯坦人進入。

    以色列維安單位及巴勒斯坦人今日在阿克薩清真寺前又再次發生暴力衝突。（路透）

    以色列維安單位及巴勒斯坦人今日在阿克薩清真寺前又再次發生暴力衝突。（路透）

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