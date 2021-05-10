以巴警民「耶路撒冷日」又爆衝突 超過300人輕重傷
〔即時新聞／綜合報導〕以色列和巴勒斯坦之間的衝突持續升溫，以色列維安單位及巴勒斯坦人今（10）日在阿克薩清真寺（Al-Aqsa）又再次發生暴力衝突，已傳出300多人輕重傷。
綜合外媒報導，雙方衝突起源於土地主權糾紛，巴勒斯坦人有可能會被逐出以色列佔領的地方，因而引起越來越多巴勒斯坦民眾起身對抗以色列警方。目前正是齋戒月期間，更使得伊斯蘭教第3大聖城阿克薩清真寺的緊張局勢竄升。
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以色列原定今日為慶祝一年一度的「耶路撒冷日」（Jerusalem day）在阿克薩清真寺前舉辦大遊行，紀念1967年收復東耶路撒冷舊城，卻在活動展開前，以巴警民衝突先行爆發。
巴勒斯坦人今日又向以色列警方投擲煙火及石塊，警方則以閃光彈及橡皮子彈回擊。巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）表示，兩方衝突中至少有300名巴勒斯坦人受傷，另方面以色列警方透露有21名警員受傷。
以色列警方表示，為了緩解兩方的衝突，他們早已禁止猶太團體前往阿克薩清真寺周圍廣場，該地在猶太人心中的地位十分崇高。但在衝突爆發後的幾小時後，警方重新開放40歲以上的巴勒斯坦人進入。