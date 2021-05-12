普廷命令逼迫裁員75％ 莫斯科美使館今起縮減領事服務

莫斯科美國大使館今（12）日起暫停向美國公民提供大多數領事服務，並停辦簽證。圖為美國駐莫斯科大使館。（歐新社）

2021/05/12 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕美俄兩國關係交惡，在互相實施制裁、驅逐外交官後，美國大使館今（12）日起暫停向在俄公民提供大多數領事服務，並停辦簽證。

綜合外媒報導，根據俄國克里姆林宮的命令，美國外交使團被禁止僱用俄國人，迫使大使館將其領事服務人員減少了75％，讓使館大多數業務受到限制。

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美國大使館週三一早在官網宣布減少領事服務，僅提供美國公民緊急服務，例如受理生死攸關緊急簽證申請。使館沒有就是否增加雇用美國人增加領事服務發表任何聲明。

外媒指出，新措施將讓俄國商人、交換生和跨國伴侶等都將無法獲得簽證。居住在俄國的美國人也將無法為新生兒申辦或更新護照。

美國關係持續交惡，華府指控莫斯科干預美國2020年大選，發動大規模駭客攻擊和其他敵對活動。美國4月宣布新一輪制裁，驅逐10名俄國外交官和限制美國銀行交易俄國國債。

俄國的回應是驅逐10名美國外交官，禁止美國高級官員進入該國，並禁止美國大使館僱用外國國民。

俄國總統普廷（Vladimir Putin）上月簽署法律，限制外國代表機構和其他機關內的本地員工人數；並下令政府擬定一份必須遵守限制的「不友好」國家名單。

該名單包括英國，烏克蘭，波蘭和其他幾個歐洲國家，但美國是第一個被實施禁令的國家。

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