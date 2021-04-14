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    拜登提議與普廷進行峰會 克里姆林宮潑冷水：再看看

    拜登（左）提議與普廷（右）舉行峰會。圖為2011年3月，時任美國副總統的拜登在莫斯科與普廷握手。（美聯社）

    拜登（左）提議與普廷（右）舉行峰會。圖為2011年3月，時任美國副總統的拜登在莫斯科與普廷握手。（美聯社）

    2021/04/14 22:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）當地時間週二（13日）提議與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）舉行峰會，引發各界熱議，對此克里姆林宮今天（14日）潑冷水表示，端看美方採取「相關行動」後再決定。

    根據《路透》報導，俄國與烏克蘭的邊境衝突問題引發國際憂慮，拜登週二致電普廷，向他表達美方對俄軍突然集結在烏克蘭邊境的情形感到憂心，呼籲俄方緩和緊張情勢；此外拜登也提議與普廷在第三國舉行峰會面談。

    俄國近期在烏克蘭邊境及克里米亞半島集結大批軍隊，包括美國和北大西洋公約組織都敦促俄國撤軍，但俄國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）今天反控北約要在俄國邊境部署4萬兵力，克里姆林宮也稱俄國集結軍隊是為防範北約威脅而進行的軍事演習，軍演將在2週內結束。

    對於拜登的提議，克里姆林宮新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，是否舉行峰會，取決於美方未來採取的「相關行動」，但當局並未明言所謂「相關行動」是指涉什麼。佩斯科夫還說，現在要具體討論峰會還為時過早。

    此外，佩斯科夫透露，普廷的外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）今天邀請了美國駐莫斯科大使沙利文（John Sullivan）進行會晤。美國大使館目前還沒有對此發表相關評論，但俄羅斯官媒《俄羅斯通訊社》聲稱，烏沙科夫會在會面中「警告」沙利文，若美方採取任何「不友好」的舉措，例如實施制裁，俄羅斯當局將會「果斷行事」。

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