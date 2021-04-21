為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    氣候領袖視訊峰會登場前夕 習近平宣布參加、將與拜登同場

    全球氣候領袖視訊峰會將在22、23日登場，習近平也將出席。（美聯社）

    全球氣候領袖視訊峰會將在22、23日登場，習近平也將出席。（美聯社）

    2021/04/21 10:19

    〔即時新聞／綜合報導〕全球氣候領袖視訊峰會將在22、23日登場，由美國總統拜登主持、40國領袖與會，與美國關係緊張的俄羅斯總統普廷將在會中發表演說，而同樣與美國關係緊張的中國，則在峰會登場前夕宣布該國領導人習近平也將應邀出席；此將為拜登上任後，與習近平的首場同場會談。

    根據中國官媒《新華社》報導，中國外交部發言人華春瑩宣布，習近平將接受拜登的邀請，在22日於北京透過視訊方式出席氣候變遷領袖峰會，並發表談話。此將為拜登上任以後，首度與習近平出席同一場會談。

    此前，克里姆林宮在19日時已宣布普廷將出席峰會，並發表演說，即便此消息曝光僅距兩國互祭新制裁手段數日，普廷與會的消息被外媒評論為與美國對話抱持開放態度；拜登將此峰會視為「對抗全球暖化」行動之一，而克林姆宮亦對此回應，表示普廷將在演說中概述俄國將採取的作法。

    中國同樣與美國關係緊張，在14日至17日間，美國曾遣白宮氣候特使凱瑞（John Kerry）訪問中國，期間在上海與中國氣候變化事務特使解振華會晤；凱瑞離開中國後，美國國務院與中國生態環境部17日發表「美中應對氣候危機聯合聲明」，指雙方已在會談中達成協議，全球前兩大碳排放國美國與中國將合作面對氣候變遷危機，但當時未提及習近平是否參加氣候變遷全球領袖視訊峰會。

    凱瑞結束中國行程後飛往南韓，18日在首爾受訪時透露，此為中國首次加入對抗氣候危機的行列，凸顯氣候問題的急迫性，雙方在會談中的措辭較為「強烈」；鑑於中國為全球最大煤炭使用國，他與中國官員針對如何加速全球能源轉型，進行許多討論，但也強調他沒有「指責」中國。

    而美國國務卿布林肯19日也首度就氣候變遷問題發表演說，敦促各國降低對煤炭的依賴，強調拜登政府會將氣候危機當作核心外交政策，但也強調，這不代表會因為某些國家協助改善氣候問題，就輕縱該國的其他劣跡，一番說法被認為在暗指不會因中國配合改善氣候，就放縱其迫害人權的惡行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    電動車也不能輸！拜登：產量須追趕、超越中國
    2021/04/21 08:36

    電動車也不能輸！拜登：產量須追趕、超越中國
    叫陣中國 美力拚能源革命
    2021/04/21 05:30

    叫陣中國 美力拚能源革命

    全民節水大作戰 換個用水方式輕鬆省
    拜登主辦線上氣候峰會 普廷決定與會發表演說
    2021/04/19 23:16

    拜登主辦線上氣候峰會 普廷決定與會發表演說
    國際今日熱門
    搶南海天然資源 杜特蒂稱要派軍艦維護所有權
    2021/04/20 11:08

    搶南海天然資源 杜特蒂稱要派軍艦維護所有權

    美議員提案挺台國際參與 指聯大2758決議不涉台
    2021/04/20 10:35

    美議員提案挺台國際參與 指聯大2758決議不涉台

    國安教育滲透香港 專家：強迫全民參與的「升級版文革」
    2021/04/20 13:08

    國安教育滲透香港 專家：強迫全民參與的「升級版文革」

    南韓國會議員挪用1.2億元 女兒爽開保時捷
    2021/04/20 11:08

    南韓國會議員挪用1.2億元 女兒爽開保時捷

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播