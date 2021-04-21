氣候領袖視訊峰會登場前夕 習近平宣布參加、將與拜登同場

全球氣候領袖視訊峰會將在22、23日登場，習近平也將出席。（美聯社）

2021/04/21 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕全球氣候領袖視訊峰會將在22、23日登場，由美國總統拜登主持、40國領袖與會，與美國關係緊張的俄羅斯總統普廷將在會中發表演說，而同樣與美國關係緊張的中國，則在峰會登場前夕宣布該國領導人習近平也將應邀出席；此將為拜登上任後，與習近平的首場同場會談。

根據中國官媒《新華社》報導，中國外交部發言人華春瑩宣布，習近平將接受拜登的邀請，在22日於北京透過視訊方式出席氣候變遷領袖峰會，並發表談話。此將為拜登上任以後，首度與習近平出席同一場會談。

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此前，克里姆林宮在19日時已宣布普廷將出席峰會，並發表演說，即便此消息曝光僅距兩國互祭新制裁手段數日，普廷與會的消息被外媒評論為與美國對話抱持開放態度；拜登將此峰會視為「對抗全球暖化」行動之一，而克林姆宮亦對此回應，表示普廷將在演說中概述俄國將採取的作法。

中國同樣與美國關係緊張，在14日至17日間，美國曾遣白宮氣候特使凱瑞（John Kerry）訪問中國，期間在上海與中國氣候變化事務特使解振華會晤；凱瑞離開中國後，美國國務院與中國生態環境部17日發表「美中應對氣候危機聯合聲明」，指雙方已在會談中達成協議，全球前兩大碳排放國美國與中國將合作面對氣候變遷危機，但當時未提及習近平是否參加氣候變遷全球領袖視訊峰會。

凱瑞結束中國行程後飛往南韓，18日在首爾受訪時透露，此為中國首次加入對抗氣候危機的行列，凸顯氣候問題的急迫性，雙方在會談中的措辭較為「強烈」；鑑於中國為全球最大煤炭使用國，他與中國官員針對如何加速全球能源轉型，進行許多討論，但也強調他沒有「指責」中國。

而美國國務卿布林肯19日也首度就氣候變遷問題發表演說，敦促各國降低對煤炭的依賴，強調拜登政府會將氣候危機當作核心外交政策，但也強調，這不代表會因為某些國家協助改善氣候問題，就輕縱該國的其他劣跡，一番說法被認為在暗指不會因中國配合改善氣候，就放縱其迫害人權的惡行。

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