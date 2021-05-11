校長廣播驚喊「把門關上」！俄羅斯校園槍擊案死者增至11人

根據社群媒體流傳的影片，可見當時有大量俄羅斯聯邦緊急情況部的車輛停在學校外，多名人員衝向大樓；也有影片顯示學校現場窗戶破裂、地面上都是碎片的混亂情形。（美聯社）

2021/05/11 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯韃靼斯坦共和國首都喀山一所小學傳出槍擊案，19歲犯案槍手已經被逮，目前已知造成11人死亡，數十人送傷送醫急救。警方提到，在事發時聽到巨大的爆炸聲響，事後學校內也發現未爆彈。根據社群媒體上流傳的影片，事發時有學生為躲避射擊跳窗逃逸，其中2人不幸因此而死。有學生受訪時指出，當時校長曾廣播，要求所有教室將門關上。

綜合媒體報導，俄羅斯警方到場後已將19歲槍手逮捕，但在此之前已有8名8年級生、1名老師不幸死於其槍下，另外，有2名學生在跳窗逃生時身亡。

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根據社群媒體流傳的影片，可見當時有大量俄羅斯聯邦緊急情況部的車輛停在學校外，多名人員衝向大樓，現場學員尖叫、呼喊聲混雜在一起；也有影片顯示學校現場窗戶破裂、地面上都是碎片的混亂情形。

學生受訪時心有餘悸地說，當時聽到一聲爆炸聲響，1分鐘後就聽到槍聲；另外一名學生表示，當時在3樓上歷史課，課程中突然聽到校長廣播大喊，要求所有教室的人員將門關上，老師將門關上後，他就聽到了巨大的爆炸聲。該學生繼續說，當時沒有任何人開門，只聽見外面猛烈的敲門聲，似乎有人想把門敲開，又過了一段時間，他們就聽到警察要他們開門的喊聲，開門後就有消防員進來將他們帶走。

此事件除了造成11人死亡，也造成多人受傷，有媒體表示，目前有32名學生正在醫院接受治療，媒體指出有6人情況危險。據悉，槍手有註冊槍枝證明，警方正在調查他的犯案動機。

JUST IN - Mass shooting in a school in Kazan, Russia. At least 13 dead, 12 hospitalized. One suspect detained. Another one holds several people hostage.pic.twitter.com/yiGlmOXlVn — Disclose.tv ???? （@disclosetv） May 11, 2021

Задержание одного из нападавших. Видео: Readovka pic.twitter.com/GsQmBFvTIM — МБХ медиа （@MBKhMedia） May 11, 2021

俄羅斯韃靼斯坦共和國首都喀山一所小學傳出槍擊案，19歲犯案槍手已經被逮，目前已知造成11人死亡，數十人送傷送醫急救。（美聯社）

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