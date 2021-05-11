俄羅斯喀山市爆校園槍擊案 傳已7人死亡

警察封鎖線示意圖。（路透）

2021/05/11 16:07

〔中央社〕俄羅斯數間新聞通訊社引述官方消息人士報導，兩位身分不明的攻擊者今天在俄羅斯中部城市喀山（Kazan）一所學校開槍，據傳造成7人死亡。

塔斯社（TASS）報導：「根據初步資訊，有兩位身分不明的人開槍。造成人員傷亡。」

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俄羅斯新聞社（RIA）指出，有6名學生和1名教師喪命，一名槍手被拘留。

國際傳真社（Interfax）引述一名消息人士指出，第2名槍手可能還在學校建築物內。

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