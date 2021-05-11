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    俄羅斯小學驚傳校園槍擊案 已知8學生1老師喪生

    俄羅斯韃靼斯坦共和國首都喀山一所小學傳出槍擊案，其中一名17歲槍手已被逮，目前已知至少有8名學生、1名老師喪生。（擷取自推特）

    俄羅斯韃靼斯坦共和國首都喀山一所小學傳出槍擊案，其中一名17歲槍手已被逮，目前已知至少有8名學生、1名老師喪生。（擷取自推特）

    2021/05/11 16:20

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯韃靼斯坦共和國首都喀山一所小學傳出槍擊案，其中一名17歲槍手已被逮，目前已知至少有8名學生、1名老師喪生。

    綜合外媒報導，部分俄媒指出有2名少年槍手，另外一些媒體報導則稱只有1名槍手，目前已知有1名老師、8名學生死亡，有4人正在醫院接受治療。有媒體報導，案發當下有學生甚至跳窗而出，躲避射擊。

    案發當時，學校傳出劇烈爆炸聲，從現場傳出的影片可見大量俄羅斯聯邦緊急情況部的車輛停在學校外，大量人員衝向大樓，也有影片顯示學校窗戶破碎，地面上都是碎片。俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國總統新聞發言人表示，總統魯斯塔姆已經趕赴現場。

    目前1名17歲槍手已被逮捕，犯案動機尚不清楚。

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