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    武漢肺炎》巴西總統暗指疫情是生化戰 稱抗疫逐漸取得勝利

    巴西總統波索納洛（見圖）無視外界對他處理武漢肺炎疫情不力的批評，今天帶領支持者騎機車從總統府繞行首都。（美聯社）

    巴西總統波索納洛（見圖）無視外界對他處理武漢肺炎疫情不力的批評，今天帶領支持者騎機車從總統府繞行首都。（美聯社）

    2021/05/10 21:33

    〔中央社〕巴西總統波索納洛無視外界對他處理武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不力的批評，9日帶領支持者騎機車從總統府繞行首都。他近日暗指，疫情是某個國家發動的「生化戰」。

    波索納洛（Jair Bolsonaro）在隨扈保護下帶領數以百計摩托車所組的大型車隊，從首都巴西利亞的總統府出發，繞行市中心一周約1小時，慶祝母親節。

    波索納洛近日表示，這波疫情是新病毒引起。沒人知道新病毒是從實驗室誕生，還是因為人類吃了不該吃的動物。

    他說：「但軍方清楚關於化學、生物和輻射戰的一切。我懷疑，我們是在打一場新戰爭嗎？哪個國家的國內生產毛額（GDP）成長最多？」

    波索納洛未點名中國。不過，中國是疫情開始爆發的國家，也是20國集團（G20）中去年唯一有出現成長的國家。中國經濟去年擴張2.3%。

    巴西是全球疫情最嚴重的國家之一。路透社報導，巴西的累計確診總數來到1518萬4790例，官方的染疫死亡總數達到42萬2340人。

    波索納洛告訴他的支持者：「我們去年出現一個非常嚴重的問題，這個問題沒人料到，那就是疫情。但我們正一點一點慢慢取得勝利。」

    他還說：「（你們）放心，身為最高統帥，我的軍隊絕不會上街頭，要求你們待在家裡。」

    一向強烈批評以社交封鎖措施遏止疫情擴散的波索納洛，在集會後和支持者拍照、握手，當中不少人和他一樣，沒戴口罩。

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    巴西總統波索納洛（前排左三）今天帶領支持者騎機車從總統府繞行首都。（美聯社）

    巴西總統波索納洛（前排左三）今天帶領支持者騎機車從總統府繞行首都。（美聯社）

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