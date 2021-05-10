武漢肺炎》全球逾1億5822萬例確診 超過329萬人病歿

法新社彙整，截至台灣10日晚間6時，全球至少329萬4812人死於COVID-19，至少1億5822萬1430例確診。圖為疫情嚴重的印度露天焚化染疫病逝的遺體。（路透）

2021/05/10 19:56

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間10日10時（台灣10日晚間6時），全球至少329萬4812人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億5822萬1430例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

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上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

全球9日通報新增1萬378人病歿、68萬6590起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（3754死）、巴西（1024死）、哥倫比亞（495死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計58萬1755人病故、3270萬7993例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（42萬2340人喪生、1518萬4790例確診）、印度（24萬6116人喪生、2266萬2575例確診）、墨西哥（21萬8985人喪生、236萬5792例確診）及英國（12萬7605人喪生、443萬4860例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有295人染疫喪命；接下來依序為捷克（277人）、波士尼亞-赫塞哥維納（268人）、蒙特內哥羅（245人）和北馬其頓（244人）。

從區域來看，歐洲累計109萬2979死、5155萬82例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計95萬4972死、2993 萬1605例確診；美國和加拿大共計60萬6381死、3399萬4659例確診。

亞洲共計37萬9747死、2997萬589例確診；中東地區共計13萬5224死、809萬4629例確診；非洲共計12萬4449死、463萬5864 例確診；大洋洲共計1060死、4萬4011例確診。

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