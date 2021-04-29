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    巴西高官稱「中國人發明了武漢肺炎」 中國駐巴西大使館氣炸

    巴西經濟部長葛德斯。（路透）

    巴西經濟部長葛德斯。（路透）

    2021/04/29 23:04

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）28日在同步於網路直播的衛生委員會議中，脫口表示「中國人發明了武漢肺炎」，還說「他們的疫苗不如美國有效」、「輝瑞疫苗更好」。對此，中國駐巴西大使館29日表示，痛批葛德斯說法違背事實，中方對此表示不滿。

    中國駐巴西大使館今日發表記者會問答，發言人表示病毒溯源是科學問題，應由全球科學家合作開展研究。自疫情發生以來，中國一直公開透明地發布信息，支持各國科學家開展病毒源頭和傳播途徑的科學研究，已兩次邀請世衛專家赴華開展溯源研究，並已公佈了有關研究結論。各方都應尊重科學，尊重科學家的意見和結論。

    大使館發言人表示，在中國竭盡全力、克服困難向巴西提供疫苗和疫苗原液的情況下，巴西政府高級官員發表這樣的言論有悖於雙方為雙邊合作創造良好氣氛的意願，違背事實。中方對此表示不滿。

    巴西今年1月推動全國接種疫苗，有近8成疫苗為與中國科興合作研發的疫苗，其餘則是AZ疫苗。巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）去年10月曾說，他決定不購買中國疫苗，因「不相信它能給巴西人民提供足夠的安全」，但隨後因為沒有其他選擇，還是購買中國疫苗。

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