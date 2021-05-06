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    堅持力推羥氯奎寧抗疫 巴西總統批反對者「無恥之徒」

    抗瘧疾藥羥氯奎寧雖無科學證明對武漢肺炎有療效，但巴西總統波索納洛卻持續大力鼓吹使用該款藥物，還批反對的人是「無恥之徒」。（法新社）

    抗瘧疾藥羥氯奎寧雖無科學證明對武漢肺炎有療效，但巴西總統波索納洛卻持續大力鼓吹使用該款藥物，還批反對的人是「無恥之徒」。（法新社）

    2021/05/06 12:29

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燒，巴西疫情持續嚴峻，該國總統波索納洛（Jair Bolsonaro）卻大力鼓吹使用抗瘧疾藥羥氯奎寧（HCQ），不顧該款藥物並無科學證明對武漢肺炎有療效，針對外界反彈他還反批反對的人是「無恥之徒」。

    自武漢肺炎疫情爆發以來，波索納洛就陸續引發許多爭議，除了消極的防疫政策，他自己也曾帶頭不戴口罩、「近距離」和他的支持者互動，還在個人臉書上直播，早先就遭外界痛批帶頭蔑視衛生專業人員的建議，助長疫情擴散。如今隨著巴西因武肺死亡的人數超過40萬人，巴西參議院也成立武漢肺炎真相調查委員會，希望調查疫情下政府行動是否行政失當及失職。

    前衛生部長曼德塔（Henrique Mandetta）5日在出席委員會時便指出，波索納洛先前曾建議國家衛生監測局（Anvisa）變更羥氯奎寧的使用說明書內容，讓其成為醫生治療武漢肺炎的藥用產品。在曼德塔一度接任、但隨後也離職的前衛生部長泰克（Nelson Teich）也指出，他當初選擇去職也是因為波索納洛政府希望擴大使用羥氯奎寧來治療患者。

    雖然疫情發展至今，並無研究可證實羥氯奎寧對治療武漢肺炎無效，但波索納洛仍持續鼓吹使用羥氯奎寧，他也批評真相調查委員會，並稱反對使用羥氯奎寧的人都是「無恥之徒」。

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