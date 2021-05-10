為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》2年內2起！印王牌航母「超日王號」發生火災

    印度航母「超日王號（INS Vikramaditya）」於當地時間8日發生一起火災，所幸沒有造成人員傷亡。（法新社）

    印度航母「超日王號（INS Vikramaditya）」於當地時間8日發生一起火災，所幸沒有造成人員傷亡。（法新社）

    2021/05/10 11:56

    〔即時新聞／綜合報導〕印度現役唯一可執行任務的航空母艦「超日王號（INS Vikramaditya）」，於當地時間8日又發生了一起火災，雖然火勢不大，也立刻被撲滅，並無造成人員傷亡，但這已經是2年內的第2起火災，目前海軍官方釐清事故原因。

    根據《Defense World》報導，印度海軍發言人表示，超日王號於當地時間本月8日發生一起小型火災，值班人員發現艦上的水手艙冒出陣陣煙霧，因此趕緊通報船上的消防人員撲滅火勢，幸虧及時發現，火勢才沒有蔓延，造成人員傷亡，只有部分設施燒毀。

    報導指出，海軍發言人也說，船艦失火受損，目前停泊在印度西部的卡瓦爾港（Karwar harbor），詳細的事故原因仍有待海軍釐清，不過這已經近2年內第2起火災，上次是2019年航艦的鍋爐艙（Boiler room）爆炸，造成1死7傷的慘劇。

    據悉，超日王號是印度現役唯一可執行任務的航母，該艦镸284公尺、寬60公尺，具有5萬噸的排水量，是由俄羅斯2004年贈送的基輔級退役航艦「戈爾什科夫海軍上將號」改造而成，也讓印度躍升全球第5國能獨立研發、設計和製造航母的國家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2週以來第3起！印度武肺醫院大火 18名患者死亡
    2021/05/01 13:42

    2週以來第3起！印度武肺醫院大火 18名患者死亡
    武漢肺炎》印度醫院又出意外！加護病房大火 13染疫患者喪命
    2021/04/23 19:53

    武漢肺炎》印度醫院又出意外！加護病房大火 13染疫患者喪命

    美術館旁都市森林裡 享萬坪綠景
    印度醫院驚傳新生兒加護病房大火 10名嬰兒葬身火窟
    2021/01/09 14:23

    印度醫院驚傳新生兒加護病房大火 10名嬰兒葬身火窟
    軍情動態》抗衡中國擴軍 印度國造航艦本月海試
    2020/12/02 18:39

    軍情動態》抗衡中國擴軍 印度國造航艦本月海試

    繳稅旺季！限時帳管費省$7000 月月抽iPhone12
    被恐怖情人潑油點火 妙齡女死前緊抱凶手同歸於「燼」
    2020/10/19 23:03

    被恐怖情人潑油點火 妙齡女死前緊抱凶手同歸於「燼」
    國際今日熱門
    中國長征火箭墜落畫面曝光！ 史上第4大失控重入大氣層人造物體
    2021/05/09 14:22

    中國長征火箭墜落畫面曝光！ 史上第4大失控重入大氣層人造物體 影片

    認證氣溶膠能傳播武漢肺炎 美CDC修防疫指南
    2021/05/09 14:30

    認證氣溶膠能傳播武漢肺炎 美CDC修防疫指南

    多次射後不理！長征火箭失控墜落 NASA怒批中國不負責任
    2021/05/09 15:43

    多次射後不理！長征火箭失控墜落 NASA怒批中國不負責任

    扯！印度議員示範喝牛尿抗疫 還建議早上空腹喝
    2021/05/09 15:06

    扯！印度議員示範喝牛尿抗疫 還建議早上空腹喝 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播