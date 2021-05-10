軍情動態》2年內2起！印王牌航母「超日王號」發生火災

印度航母「超日王號（INS Vikramaditya）」於當地時間8日發生一起火災，所幸沒有造成人員傷亡。（法新社）

2021/05/10 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕印度現役唯一可執行任務的航空母艦「超日王號（INS Vikramaditya）」，於當地時間8日又發生了一起火災，雖然火勢不大，也立刻被撲滅，並無造成人員傷亡，但這已經是2年內的第2起火災，目前海軍官方釐清事故原因。

根據《Defense World》報導，印度海軍發言人表示，超日王號於當地時間本月8日發生一起小型火災，值班人員發現艦上的水手艙冒出陣陣煙霧，因此趕緊通報船上的消防人員撲滅火勢，幸虧及時發現，火勢才沒有蔓延，造成人員傷亡，只有部分設施燒毀。

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報導指出，海軍發言人也說，船艦失火受損，目前停泊在印度西部的卡瓦爾港（Karwar harbor），詳細的事故原因仍有待海軍釐清，不過這已經近2年內第2起火災，上次是2019年航艦的鍋爐艙（Boiler room）爆炸，造成1死7傷的慘劇。

據悉，超日王號是印度現役唯一可執行任務的航母，該艦镸284公尺、寬60公尺，具有5萬噸的排水量，是由俄羅斯2004年贈送的基輔級退役航艦「戈爾什科夫海軍上將號」改造而成，也讓印度躍升全球第5國能獨立研發、設計和製造航母的國家。

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