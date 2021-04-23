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    武漢肺炎》印度醫院又出意外！加護病房大火 13染疫患者喪命

    印度馬哈拉施特拉邦維傑瓦拉伯醫院加護病房今凌晨發生大火，導致13名染疫患者命喪火窟。（法新社）

    印度馬哈拉施特拉邦維傑瓦拉伯醫院加護病房今凌晨發生大火，導致13名染疫患者命喪火窟。（法新社）

    2021/04/23 19:53

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第2波疫情嚴峻，沒想到屋漏偏逢連夜雨，繼21日馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一間醫院發生氧氣外洩意外釀24名武肺患者死亡，今（23）日凌晨同邦的維傑瓦拉伯醫院（Vijay Vallabh Hospital）加護病房發生大火，導致13名染疫患者命喪火窟。

    綜合外媒報導，收治約90名武漢肺炎患者的維傑瓦拉伯醫院，其加護病房在當地時間23日凌晨3時發生一起猛烈火災，造成17名患者中有13人不幸死亡，另外4人則被轉移至鄰近醫院。

    一名目擊者指出，消防人員趕至現場時，加護病房樓層幾乎被濃煙淹沒，他親眼看見一具具屍體被拉出來；消防人員花了至少半小時才撲滅火勢，而罹難者名單中最年輕的是一名23歲男子，最年長者為一名約68歲男子，目前起火原因尚待釐清。

    事後印度總理莫迪（Narendra Modi）也向罹難者家屬表達慰問，並稱這起火災「令人悲痛」。

    事實上，21日馬哈拉施特拉邦另一間醫院才發生氧氣外洩意外，至少24名使用呼吸設備的染疫患者死亡。

    另外，近日印度武漢肺炎確診人數創下全球單日確診數新高，22日新增確診數超過33萬例，是連續第2天創下全球單日新高紀錄，印度醫療體系面臨崩潰。

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    加護病房內的17名患者中有13人不幸死亡，另外4人則被轉移至鄰近醫院。（法新社）

    加護病房內的17名患者中有13人不幸死亡，另外4人則被轉移至鄰近醫院。（法新社）

    消防人員花了至少半小時才撲滅火勢，而罹難者名單中最年輕的是一名23歲男子，最年長者為一名約68歲男子，目前起火原因尚待釐清。（美聯社）

    消防人員花了至少半小時才撲滅火勢，而罹難者名單中最年輕的是一名23歲男子，最年長者為一名約68歲男子，目前起火原因尚待釐清。（美聯社）

    醫院火災後面目全非如人間煉獄。（美聯社）

    醫院火災後面目全非如人間煉獄。（美聯社）

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