香港教師爆「逃亡潮」危機！調查：4成教師想離職、7成因政治壓力

香港教育專業人員協會的問卷調查結果顯示，多達4成的受訪教師有意離開教育界，原因以「政治壓力日增」居冠。圖為去年1月3日，香港教師和民主派支持者在中環愛丁堡廣場集會，主題為「無懼白色恐怖、堅守教師專業」。（法新社檔案照）

2021/05/10 06:16

〔即時新聞／綜合報導〕在「港區國安法」無所不在的陰影下，香港教育專業人員協會（香港教協）最近一項調查顯示，多達4成的受訪教師有意離職，原因以「政治壓力日增」居首，比例高達7成1，香港教育界浮現大規模「逃亡潮」的危機。

綜合香港媒體報導，香港教協於上月29日至本月5日進行網路問卷調查，訪問中學、小學、幼稚園及特殊學校的教師及校長，共收回1178份有效樣本，發現有高達4成受訪教師有意離開杏壇，其中又有近2成有意辭職或提早退休，另外2成受訪者則表示「傾向離開，但尚無具體計畫」。當問及有意離職的受訪者預計何時會有實際行動時，11.3％表示已經或將會於本學年期間或結束時離職。

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調查顯示，在474名回答「選擇離開」或「傾向離開」香港教育界的受訪者中，71.1％指稱「政治壓力日增」是促使其離職的主因，其次依序為「不滿香港的社會狀態」（55.3％）及「不滿香港的教育政策」（38.6％）。

據報導，這項調查還顯示，所有受訪者中，有高達8成的受訪者對香港目前的社會及政治環境不滿，78.4％對教育制度及政策不滿。

至於704名回答「選擇留在」或「傾向留在」香港教育界的受訪者，則有58％表示，留下的主因是「陪伴家人留港」，其次依序是「經濟狀況不容許」（53.3％）及「習慣香港的生活」（43.9％）。

港府甫於4月15日首次舉辦為期5天的「全民國家安全教育日」，港府教育局「強烈建議」學校舉行升國旗、唱國歌等活動，同時舉辦國家安全校園壁報設計比賽與線上問答比賽。香港警察公開表演中式步操，還開放學生參觀用於鎮壓街頭示威者的水砲車，甚至讓學生持玩具衝鋒槍於車廂內嬉戲。

英國金融時報披露，香港多名教師在受訪時匿名表示，新的國安課程將從8月上路，「好像頭頂有絞索」，日後教書必須「謹言慎行」，以免家長曲解告狀。

香港教協指出，前述調查結果顯示，香港教育局的作法讓學校及教師感受到政治壓力，教育局應立即停止政治干預。教協會長馮偉華更表示，親北京的「建制派」立法會議員不斷攻擊通識科的授課內容，增加教師的政治壓力。

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