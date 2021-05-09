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    轟美媒報導無恥！胡錫進喊「美國也有火箭碎片」被網嗆爆

    中國長征五號B遙二運載火箭重達21噸的核心火箭段，9日上午10點24分墜落印度洋海域。（法新社資料照）

    中國長征五號B遙二運載火箭重達21噸的核心火箭段，9日上午10點24分墜落印度洋海域。（法新社資料照）

    2021/05/09 23:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長征五號B遙二運載火箭重達21噸的核心火箭段，9日上午10點24分墜落印度洋馬爾地夫海域，外媒紛紛報導。對此，中共喉舌《環球時報》總編輯胡錫進指出，美國也有火箭殘骸掉落問題啊，外媒報導卻完全站在不同角度，「請大家看看這些媒體有多麼偏袒和無恥」；但不少網友在下方留言反嗆「受控和失控，是有差別的」。

    對於中國長征五號殘骸在近日引起關注，美國太空總署（NASA）局長尼爾森（Bill Nelson）發表聲明痛批中國不負責任，他認為，強調從事航太活動的國家，必須降低太空物體重返地球的風險，同時最大限度地提高相關作業的資訊透明度，中國很明顯未達對自己太空廢棄物負責的標準。

    對此，胡錫進9日在推特PO出一系列外媒有關此事的報導截圖，並對比外媒對於美國「獵鷹9號」火箭的報導，他表示，美國、中國的火箭碎片都落入地球大氣層，但美國媒體對此的報導卻和描述長征五號火箭殘骸的角度完全不同，「看看這些媒體有多偏袒和無恥」。

    該推文PO出後引發熱議，網友紛紛表示「受控和失控，是有差別的」、「先是武漢病毒，再來是火箭殘骸，中共真愛惹麻煩」、「美國知道他們的火箭會降落在哪，中國不知道」、「我以為我是唯一注意到降落地點範圍截然不同的人」、「無恥是你的綽號，兄弟」、「這次中國的碎片又會在地球上傳播什麼病毒？」、

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