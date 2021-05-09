胡錫進嗆對澳洲軍事報復 小粉紅酸︰嘴砲你最厲害

胡錫進嗆對澳洲進行軍事報復，卻反遭小粉紅嘲諷。（圖擷取自微博）

2021/05/09 12:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲總理莫里森近日表示，澳洲政府對台灣政策將堅定不變，如中國武力犯台，澳洲將履行支援美國及盟友承諾。對此，中國鷹派喉舌《環球時報》總編輯胡錫進嗆聲，若澳洲真的出兵來中國近海與解放軍作戰，中國應對澳本土軍事設施進行遠程打擊，不過卻反遭小粉紅狂酸「嘴砲你最厲害」、「用嘴就能實施打擊」、「為什麼不打美國本土？」

胡錫進7日在微博發文說，鑑於澳洲鷹派不斷鼓吹、暗示澳洲將在台海爆發軍事衝突時協助美軍並且參戰，他主張中國應當制定一個在澳軍事干涉台海局勢時對其實施報復性懲罰的預備方案，包括「對澳本土軍事設施及相關關鍵設施遠程打擊。」

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他強調，這個方案不僅要有，而且應當透過非正式管道向外透露，以震懾澳洲的極端勢力，阻止他們鋌而走險採取不負責任的行動。

胡錫進還聲稱，中國的生產能力很強，包括額外生產一些配備常規彈頭的遠程導彈，用來在局勢高度緊張時瞄準澳洲軍事目標。

這番慷慨激昂的言論，雖然得到不少中國網友附和，不過胡錫進日前因為評論中央政法委「中國點火vs印度點火」暗嘲印度抗疫不力的事件，他主張官方機構在這個時候應該「高舉人道主義大旗」，已經惹毛了一堆極左五毛和小粉紅而慘遭圍攻，對於胡轉而將矛頭指向澳洲，有人在留言區嘲諷：「昨天才被粉紅們罵的狗血淋頭，今天又來大義凜然了，真佩服你啊，飛盤哥！」

還有人直嗆，「關你屁事」、「老胡我覺得你用嘴就能對澳洲軍事設施進行毀滅性打擊」、「嘴砲你最厲害」、「這不是你管的吧，份內的事情都做不好你在這叭叭別的事」、「為什麼不打美國本土？」

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