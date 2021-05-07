禍害全球！ 長征火箭將失控墜落 中國宣稱：造成危害機率極低

中國4月29日發射的長征5號B遙二火箭偏離軌道，重達21噸的第二節火箭卻不受控地瘋狂翻轉，殘骸預估會在8日至9日墜回地球，由於無法確定墜落位置，引發全球關注。（路透檔案照）

2021/05/07 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國4月29日發射的長征5號B遙二火箭偏離軌道，重達21噸的第二節火箭卻不受控地瘋狂翻轉，殘骸預估會在8日至9日墜回地球，由於無法確定墜落位置，引發全球關注。對此，中國外交部發言人汪文斌今 （7） 日宣稱，火箭殘骸大部分會在重返大氣層時銷毀，造成危害的機率極低。

綜合外媒報導，美軍最新預測長征五號B遙二運載火箭殘骸將於UTC時間8日半夜1時11分至9日下午2點11分（台灣時間8日上午9點11分至10日清晨3點11分），從紐西蘭附近的南太平洋上空墜入大氣層，坐標為南緯27.7度，東經176.7度，殘骸將墜落南太平洋。

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對此，中國外交部發言人汪文斌今被問及相關議題時回應稱，「火箭末級再入大氣層燒蝕銷毀，這是國際的通行做法。4月29日，長征五號B遙二運載火箭成功將空間站天和核心艙送入了預定軌道，中方高度關注火箭末級再入大氣層的情況」。

汪文斌宣稱，該型火箭採用特殊的技術設計，絕大部分器件將在再入過程中燒蝕銷毀，對航空活動及地面造成危害的機率極低，相關主管部門將及時對外通報情況。

針對長征5號B遙二火箭偏離軌道一事，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）6日指出，目前美軍沒有擊落火箭的計畫，希望殘骸能在不傷害任何人的地方著陸，像是海洋或類似地方。

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